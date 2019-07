Berlin (ots) -Bereits am 29. Juli sind die natürlichen Ressourcen der Erde fürdas Jahr 2019 erschöpft - Deutschland blamiert sich mit demeuropaweit höchsten Pro-Kopf-Aufkommen an Verpackungsabfällen -Deutsche Umwelthilfe fordert Verbraucher ab sofort zum individuellen"Plastik-Einweg-Boykott" auf - Bereits viele Produkte unverpackt oderin umweltfreundlichen Mehrweg-Verpackungen verfügbar - DUH kritisiertim neuen Aktionsfilm "Mehr Wert" den unreflektierten Gebrauch vonEinweg und regt zum Wertewandel anDie Menschheit lebt über ihre Verhältnisse: alle natürlichenRessourcen, die ab kommenden Montag, dem 29. Juli 2019, verbrauchtwerden, kann die Erde in diesem Jahr nicht mehr regenerieren. Dersogenannte "Erdüberlastungstag" ("Earth Overshoot Day") rücktaufgrund des zunehmenden Ressourcenverbrauchs von Jahr zu Jahr weiternach vorne. Um die Ressourcenverschwendung zu verringern, fordert dieDeutsche Umwelthilfe (DUH) von den Verbrauchern ab heute einenkonsequenten "Plastik-Einweg-Boykott" als persönlichen Beitrag zumEarth Overshoot Day. Dabei geht es nicht um Verzicht: Wertschätzungfür langlebige Produkte und Beziehungen ist Thema in dem für die DUHproduzierten Kurzfilm "Mehr Wert".In jeder Minute werden allein in Deutschland mehr als 31.000Einweg-Plastikflaschen, 11.000 Wegwerfbecher sowie 3.700Einweg-Plastiktüten verbraucht. Einweg ist das Symbol einerschnelllebigen Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Würden alle so lebenwie die Deutschen, bräuchten wir drei Erden. Mit Mehrweg lässt sichgezielt die Verschwendung von Wasser, Holz und fossilen Ressourcenfür die Herstellung von Einweg-Wasserflaschen oderEinweg-Kaffeebechern vermeiden."Deutschland sieht sich zu Unrecht als Vorreiter im Umweltschutz.Das war einmal vor vielen Jahren oder genauer Jahrzehnten tatsächlichder Fall. Heute steht Deutschland europaweit an der Spitze beimPro-Kopf-Verbrauch an Verpackungen. Wir müssen die Schüler undJugendlichen der FridaysforFuture-Bewegung mit ihren berechtigtenForderungen ernst nehmen und uns in unserem Konsumverhalten radikalvon unökologischen Einwegverpackungen und kurzlebigen Produktenabwenden. Daher rufe ich alle Bürger dazu auf, ab heute Plastik- undweitere Einweg-Verpackungen zu boykottieren und wo irgend möglichunverpackte oder in Mehrweg verpackte Produkte auszuwählen. Sobekommen Handel und Industrie auch die richtigen Signale", so JürgenResch, Bundesgeschäftsführer der DUH."Einweg ist der Konsumstatus einer Überflussgesellschaft, dieverschwenderisch mit den natürlichen Ressourcen umgeht. Früher wurdedie Wiederverwendung und Instandhaltung hochgehalten. Deshalb ist eskein Zufall, dass vor fast 50 Jahren die Perlenglas-Mehrwegflaschefür Getränke in Deutschland eingeführt wurde und zur erfolgreichstenMehrwegverpackung der Welt geworden ist. Durch milliardenfacheWiederbefüllungen und regionale Wirtschaftskreisläufe wurden enormeMengen an Ressourcen eingespart und das Klima entlastet. Produktions-und Konsummuster sollten sich an diesem beispielgebendenMehrwegkonzept ausrichten. Wir brauchen einen Wertewandel vonschnelllebigem Massenverbrauch hin zu Wiederverwendung undeffizienter Ressourcennutzung", so Resch weiter.Die ungleichen Wertvorstellungen, die Mehrweg- undEinwegverpackungen zu Grunde liegen, hat die DUH in einzigartigerWeise in dem Kampagnenfilm "Mehr Wert" auf die Beziehungsmentalitätunserer Gesellschaft übertragen. "Einweg ist ein Symbol fürOberflächlichkeit und Schnelllebigkeit. Mit dem Kampagnenfilm wollenwir die Leute emotionalisieren und für einen Wertewandel von Einwegzu Mehrweg gewinnen und damit auch die Bedeutung von langlebigen undbeständigen Beziehungen nicht nur mit Dingen, sondern auch mitMenschen betonen", erklärt die DUH-Projektmanagerin Elena Schägg.Händler, Verbraucher, Social-Media-Redaktionen und Kinos könnenden Film ab heute, dem 26.07.19, weiterverbreiten. Der Spot kannkostenfrei genutzt werden http://l.duh.de/mehrwegfilm2019.Hintergrund:Die DUH setzt sich im Rahmen des Projekts "Mehrweg. Mach mit!" fürden Einsatz klimafreundlicher Getränkeverpackungen ein. Das Projektist Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung undwird durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleareSicherheit gefördert, aufgrund eines Beschlusses des DeutschenBundestages. Zur Projektseite: https://www.mehrweg-mach-mit.de/Über den Film "Mehr Wert": http://l.duh.de/mehrwegfilm2019Der Spot der Deutschen Umwelthilfe möchte das Einweg- /Mehrweg-Thema auf eine emotionale und zwischenmenschliche Ebenetransponieren. Einweg ist der Konsumstatus einerÜberflussgesellschaft, die schnell verbraucht, Dinge schnell entsorgtund dabei verschwenderisch mit den natürlichen Ressourcen umgeht.Ebenso wie wir kein Interesse an der Pflege und Instandhaltung vonObjekten haben, zeigen wir immer weniger Interesse daran, dies fürmenschliche Beziehungen zu tun. Was nicht verwunderlich ist, denn ineiner Gesellschaft, in der sich Menschen leicht von materiellenDingen trennen möchten, werden auch oberflächliche Beziehungengegenüber tieferen Bindungen gefördert. Pressekontakt:
Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer
0171 3649170, resch@duh.de
Elena Schägg, Projektmanagerin Kreislaufwirtschaft
030 2400 867 465, schaegg@duh.de