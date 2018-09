Köln (ots) - Ab 15. Oktober 2018 beginnt die Woche bei VOXmusikalisch: Um 21:15 Uhr können sich die Zuschauer auf dieeinzigartige Dokumentations-Reihe "Ein Sommer mit der Kelly Family"freuen. Ob Patricia, Kathy, John, Jimmy, Joey oder Angelo - in jederFolge steht ein anderes Mitglied der Hit-Band im Mittelpunkt. Dabeibegleitet der Kölner Sender die musikalische Großfamilie hautnah undgibt sehr persönliche Einblicke in ihr außergewöhnliches Leben. Um22:15 Uhr startet VOX dann die neue Dokumentations-Reihe "Künstler,die die Welt bewegten". In sechs Folgen wird den Zuschauern jeweilseine beeindruckende musikalische Persönlichkeit wie Kim Wilde,Anastacia oder Andrea Bocelli nähergebracht, die mit ihren Songs undihren persönlichen Erlebnissen noch Jahre später Menschen berühren.In jeder der einstündigen Folgen wird dabei ein Künstler porträtiert,der seine Geschichte in einem exklusiven Interview erzählt."Ein Sommer mit der Kelly Family" ab Montag, 15.10., 21:15 Uhr:Nach dem überragenden Erfolg der vierstündigen Dokumentation "DieKelly Family - Die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie", dieim November 2017 über zwei Millionen Zuschauer verfolgten, gibt VOXerneut sehr persönliche Einblicke in das besondere Leben der FamilieKelly: Mit Patricia, Kathy, John, Jimmy, Joey oder Angelo steht injeder der insgesamt sechs Folgen ein anderes Familienmitglied imFokus. Wie sieht ihr Alltag aus? Was treibt sie im Leben an? Und wiehat sich ihr Leben jenseits der Familie entwickelt? Kommentiertwerden die jeweils einstündigen Dokumentationen von den Menschen, diedie Stars am besten kennen - ihren prominenten Geschwistern.VOX begleitet die Kelly-Geschwister unter anderem bei ihrer großenComeback-Tour und trifft die Großfamilie bei ihrem Konzert in Berlin.Der Tourplan ist eng getaktet: Patricia Kelly, Mutter zweier Söhne,spricht innerhalb der Doku-Reihe offen über Schicksalsschläge underzählt, wie sie den Spagat zwischen Karriere und Familie meistert.Angelo Kelly, der jüngste Kelly-Spross, ist der musikalische Leiterder Kelly Family und geht zusätzlich mit seiner Frau und seinenKindern auf Tournee. Doch wie bewältigt der fünffache Familienvaterdas Mammutprogramm? Außerdem erleben die Zuschauer hautnah mit, wieJimmy und sein Bruder Joey ihre menschliche Nähe aus der Jugendwieder neu entdecken.Kathy Kelly, Joey Kelly und John Kelly lassen die VOX-Zuschauerebenfalls an ihrer ganz persönlichen Reise durch ihr bewegtes Lebenteilhaben und erzählen, was ihnen das emotionale Erfolgs-Comebackbedeutet."Künstler, die die Welt bewegten" ab Montag, 15.10., 22:15 Uhr:Mit ihrer Musik prägten sie ganze Generationen - und ihreLebensgeschichte ist so einzigartig wie ihre Songs. Jetzt widmet VOXden Ausnahme-Musikern Kim Wilde, Anastacia, Andrea Bocelli, Al Banound Romina Power, Rick Astley und Tokio Hotel einstündigeDokumentationen, die sie so nah zeigen wie nie zuvor: Nicht nurWegbegleiter und Zeitzeugen kommen zu Wort, die Stars selbst ordnenin persönlichen Interviews ihre eigenen Lebensereignisse ein. Soentsteht ein bemerkenswertes Gesamtbild der "Künstler, die die Weltbewegten".Unter anderem überrascht Anastacia in einer der Folgen "Künstler,die die Welt bewegten" mit tiefen, ehrlichen Einblicken in ihrPrivatleben. In einem Exklusiv-Interview verrät die 50-Jährige,welche unglaublichen Hürden ihr bisheriges Leben bereits für siebereitgehalten hat. Und auch die spannende Geschichte von Tokio Hotelwird in der neuen Dokumentations-Reihe beleuchtet. 2005 lösen dievier Jungs aus Magdeburg - noch nicht mal volljährig - eine niedagewesene Fanhysterie aus. Die vier Jungs werden verehrt und geliebtaber auch gehasst. Ohne Bodyguards trauen sie sich nicht mehr aus demHaus. Während Gustav und Georg in Magdeburg ungestört leben können,fliehen die Zwillinge, nachdem in ihre Villa eingebrochen worden ist,Hals über Kopf nach Los Angeles. In einem ausführlichen undexklusiven Interview blicken Bill, Tom, Georg und Gustav auf ihreunglaubliche Karriere zurück.Pressekontakt:Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationKarina HeinzTelefon: 0221-456 74409Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationMagnus EnzmannTelefon: 0221-456 74407Fotowünsche:VOX BildredaktionAnna ThomaTelefon: 0221-456 74279Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell