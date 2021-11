Ab Montag Testpflicht für Pflegeheim-Besucher im Nordosten

SCHWERIN (dpa-AFX) - Infolge der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen und der besonderen Gefahr für Pflegeheimbewohner gelten in Mecklenburg-Vorpommern von Montag an drastisch verschärfte Testvorschriften für die Einrichtungen.



Ausnahmslos alle Besucher über sechs Jahren müssen dann einen negativen Test vorlegen oder beim Betreten des Heims vornehmen - selbst wenn sie geimpft oder genesen sind. Das sieht die neue Coronaverordnung Pflege und Soziales vor, die am Montag in Kraft tritt, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag bekanntgab.

"Die Einrichtungen stellen die Möglichkeit zur Testung täglich vor Ort sicher", erläuterte sie. Die Tests seien für die Besucher kostenfrei; die Heime könnten ihren Aufwand abrechnen. Ungeimpfte Mitarbeiter in den Heimen müssen sich von Montag an täglich testen lassen, geimpfte zweimal pro Woche./ili/DP/jha