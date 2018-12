Montag 31.12.2018 | 17.15 Uhr| Kulturradio Live im Kulturradio vom rbb: Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker

Berlin (ots) - Die Silvesterkonzerte der Berliner Philharmonikergehören schon zur Tradition. Dirigent ist dieses Jahr DanielBarenboim einer der ältesten Freunde der Philharmoniker. Für dasKonzert hat Barenboim Musik von Maurice Ravel und Wolfgang AmadeusMozart ausgewählt. Für Mozarts Klavierkonzert Nr. 26 wird er selbstals Solist am Flügel Platz nehmen. Von Maurice Ravel erklingen vierberühmte Werke, in denen Eleganz und Originalität zusammenfinden. DenSchluss markiert der Boléro - das vielleicht beeindruckendsteCrescendo der Musikgeschichte. Kulturradio vom rbb überträgt dasKonzert ab 17.15 Uhr live. Es moderiert Anja Herzog (Kulturradio vomrbb).Das Programm:Wolfgang Amadeus Mozart:Konzert für Klavier und Orchester D-Dur KV 537 "Krönungskonzert",mit Daniel Barenboim am KlavierMaurice Ravel:Rapsodie espagnole Alborada del gracioso Pavane pour une infantedéfunte (Orchesterfassungen) BoléroPressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell