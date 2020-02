Köln (ots) - Jenke von Wilmsdorff wagt sich wieder in den Bereich des Extremen.In seinem neuen Experiment will er am eigenen Leib erfahren, was ein übermäßigerFleischkonsum mit ihm macht. Er will wissen: Welche Auswirkungen hat das auf dieGesundheit? Welche Mengen sind ethisch und mit Blick auf die Umwelt überhauptvertretbar? Im Anschluss ernährt sich der RTL-Reporter zwei Wochen lang vegan.Wie sich auch das auf sein körperliches Wohl auswirkt, zeigt Jenke am 2. März ab20:15 Uhr in seinem neuesten Selbstversuch: "Tiere lieben und Tiere essen - Wieviel Fleisch muss sein?"Laut Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung lag derFleischverzehr im vergangenen Jahr statistisch bei 60,1 kg pro Kopf. Immerstärker wächst jedoch das Bewusstsein darüber, dass die Produktion und derKonsum von Fleischprodukten problematische Seiten hat. Bei der Zubereitung einesGulasch-Eintopfes stellen sich Jenke von Wilmsdorff und seine Redaktionskollegendie Frage: Wer könnte eigentlich selbst ein Tier töten, um es anschließend zuessen? Und warum konsumieren wir überhaupt so viel Fleisch? Die Redaktion teiltsich in zwei Lager, deren Meinungsverschiedenheiten zur Initialzündung desExperimentes werden. In den ersten zwei Wochen seines Selbstversuchs isst Jenkemindestens 1 kg Fleisch am Tag. Flankiert wird die Tortur à la carte vondiversen Leistungstests. Dazu gehört neben einer Analyse der Blutwerte auch dersogenannte "Rigiscan", der die Auswirkungen der einseitigen Ernährung auf dieErektionsfähigkeit des Probanden ermitteln soll. Nach diesem kulinarischenAusflug der anderen Art folgt das Kontrastprogramm: Zwei Wochen lang ernährtsich Jenke ausschließlich vegan und unterzieht sich währenddessen erneutgesundheitlichen Tests.Neue Einsichten sucht der Mann der Extreme unter anderem auch in Indien, demLand mit den meisten Vegetariern weltweit. Bei seinem Besuch bei der indischenReligionsgemeinschaft "Bishnoi" in der Wüste Thar lernt Jenke eine extreme Formder Tierliebe kennen. Aus Respekt vor der Natur ist der Verzehr von Fleischgesellschaftlich geächtet. Verlassene Jungtiere werden gepflegt und sogar vonden Frauen gestillt.Von einer solchen Wertschätzung können die Millionen Tiere hierzulande, die inGroßbetrieben ihr Dasein bis zur Schlachtung fristen, nur träumen. Um dieLebewesen hinter den tierischen Produkten kennenzulernen und ihre durchauskomplexe Gefühlswelt zu entdecken, hat sich Jenke während der vierwöchigen Dauerdes Experiments auf einem Bauernhof in Hamm einquartiert. Hier begleitet erintensiv die Sau "Elsa". Täglich mistet er den Stall des Mastschweins aus,füttert es und trainiert die Sau sogar zusammen mit einer Tier-Trainerin. Dabeilernt der Reporter: Schweine sind verdammt schlau! Am Ende kommt es zumOffenbarungseid: Bleibt Jenke ein Fleischesser und lässt dafür "Elsa" sterben?Oder begnadigt er die Sau und entscheidet sich vielleicht sogar für einenveganen Lebensstil?Pressekontakt:Kevin HielscherRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLKommunikationTelefon: +49 (0221) 4567-4306Fax: 0221 / 4567 4292kevin.hielscher@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7847/4514049OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell