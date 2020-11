Montäglichen Mid-Day-Session: Hier lesen!

(NASDAQ:CAAS) stiegen die Aktien um 60% auf 6,13 Dollar, nachdem das Unternehmen eine beträchtliche Steigerung der Verkäufe an chinesische Elektrofahrzeugfirmen bekannt gab.(NASDAQ:SPCB) stieg um 48,8% auf $1,2354, nachdem das Unternehmen einen neuen Vertrag zur elektronischen Überwachung in Wisconsin bekannt gab.(NASDAQ:SNDL) stieg um 43,8% auf $0,5348, nachdem das Unternehmen am Freitag rund 32% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!