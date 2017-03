MontaVista® präsentiert neue Software-Funktionen für IoT-Gateways an der Embedded World 2017

Das IoT-Profil Carrier Grade eXpress (CGX) bietet neue erweiterteFunktionen für mehr Konnektivität, Zuverlässigkeit und SicherheitNürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Embedded World --MontaVista® Software, LLC (http://www.mvista.com/), ein führenderAnbieter von eingebetteten Linux®-Produkten und -Dienstleistungen,hat heute die Lancierung von MontaVista® CGX IoT bekannt gegeben,einer modularen und auf Standards basierenden Lösung, damitIoT-Gateway-Hersteller von einer besseren Konnektivität,Zuverlässigkeit und Sicherheit profitieren können. MontaVistapräsentiert "Smart IoT Gateway" von MontaVista in Halle 3, Stand3-225 (am selben Standort wie Future Electronics) während EmbeddedWorld, Nürnberg, Deutschland."Das Internet der Dinge (IoT) treibt die nächste Welle derRevolution im Bereich eingebettete Geräte an. Diese Geräte erfordernumfassende Optionen an drahtlosen und drahtgebundenen Verbindungen,modulare standardisierte Frameworks für eine rasche Skalierung sowieeine erweiterte Sicherheit im Bereich Datenspeicherung, -übertragungund -integrität", sagt Sanjay Raina, Präsident von MontaVista. "Durchdas CGX-IoT-Produktangebot von MontaVista können die Kunden dieseAnforderungen erfüllen und die Markteinführung ihrer IoT-Lösungenbeschleunigen."Die heutigen IoT-Anforderungen erfüllenEin Netzwerk an Millionen verbundener Geräte führt zu einerenormen Herausforderung in Bezug auf die Sicherstellung derEnd-to-End-Kommunikation vom Edge-Gerät zur Cloud. MontaVista CGX IoTLinux meistert diese Herausforderungen mit erhöhter Konnektivität,Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und verbessertenSicherheitsfunktionen. Zunächst unterstützt MontaVista CGX dieKonnektivität einer umfassenden Reihe an drahtlosen unddrahtgebundenen Protokollen. CGX bietet ebenfalls eine dynamischeSkalierbarkeit durch Virtualisierung und Container, welche dieEntwicklung isolierter "Sandboxes" ermöglicht, um Virtual NetworkFunctions (VNFs), spezialisierte Analyseapplikationen undEntwicklungsumgebungen für Applikationen Ihrer Endkunden mit echtemMehrwert durchzuführen. Skalierungsflexibilität sowieununterbrochener und autonomer Betrieb sind immer wichtiger für dieIoT-Architektur. MontaVista CGX umfasst Carrier-Grade-Funktionen,durch die sich Geräte permanent in betriebsbereitem Zustand befinden,auch in Situationen, in denen das Umfeld gefährdet ist. Schließlichist die Verfügbarkeit einer sicheren und vertrauenswürdigenEnd-to-End-Konnektivität entscheidend für die IoT-Bereitstellung. CGXumfasst Sicherheitsfunktionen wie CVE-Updates, ASLR, Tripwire, TPM(x86), ARM TrustZone®, Integrity Management, Secure Boot, SELinux undandere."Während es beim IoT um das Verbinden von allem und jedem geht,ist der wichtigste Bestandteil der Wertschöpfungskette das neueNetzwerk, das erforderlich ist, um eine Vielfalt an drahtlosen undzellularen Lösungen skalierbar und sicher zu unterstützen, die vonZigbee bis 5G reichen", sagt Jim McGregor, Principal Analyst beiTIRIAS Research. "Mit CGX IoT bringt MontaVista das Know-how desKernnetzwerks zu flexiblen Gateways am Edge-Gerät."VerfügbarkeitStarting CGX 2.0, das IoT-Profil ist auf ausgewählten Plattformenverfügbar.Mehr Informationen über MontaVista Smart IoT Gateway erhalten Sieunter http://mvista.com/market-IoT.phpÜber MontaVista SoftwareMontaVista Software, LLC, eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von Cavium, Inc. (http://investor.caviumnetworks.com/phoenix.zhtml?c=209126&p=irol-IRHome) (NASDAQ: CAVM), ist einführender Anbieter von eingebetteten Linux-Lösungen. Seit über 15Jahren unterstützt MontaVista Entwickler von eingebetteten Lösungen,optimalen Nutzen aus Open-Source-Systemen zu ziehen, indem esHandelsqualität, Integration, Hardware-Aktivierung, Unterstützungdurch Experten und die Ressourcen der Entwicklergemeinde vonMontaVista hinzufügt. Da MontaVista seinen Kunden kürzereMarkteinführungszeiten, überlegene Gerätefunktionen und niedrigereGesamtkosten bietet, wurden mehr Geräte mit MontaVista ausgestattetals mit beliebigen anderen Linux-Lösungen. Weitere Informationenfinden Sie unter www.mvista.comLinux ist eine registrierte Marke von Linus Torvalds in denVereinigten Staaten und anderen Ländern. MontaVista ist eineeingetragene Marke der MontaVista Software, Inc. Alle anderenerwähnten Marken, eingetragenen Marken und Dienstleistungsmarken sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Logo -http://mma.prnewswire.com/media/238729/montavista_software_llc.jpgPressekontakt:Jim GallagherMontaVista SoftwareLLCSenior Account ManagerE-Mail: jgallagher@mvista.comTel.: 408-943-7445Original-Content von: MontaVista Software, LLC, übermittelt durch news aktuell