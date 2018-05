Monsun gefährdet Flüchtlingscamps in Bangladesch / CBM weitet Nothilfe für Menschen mit Behinderungen aus

Bensheim (ots) - Die Not der Rohingya, die vor Verfolgung undGewalt von Myanmar nach Bangladesch fliehen mussten, verschärft sich:Die erwarteten starken Monsunregenfälle in Südostasien gefährden dieprovisorischen Unterkünfte in den Flüchtlingscamps, unbefestigte Wegewerden unpassierbar. Die Christoffel-Blindenmission (CBM) warnt vorden dramatischen Folgen vor allem für die Schwächsten: "Menschen mitBehinderungen haben bei Flut und Überschwemmungen kaum Zugang zuHilfe", erklärt CBM-Vorstand Dr. Rainer Brockhaus. "Dabei sind siees, die besondere Unterstützung benötigen, etwa regelmäßigeMedikamente. Wir werden unsere Aktivitäten in den Camps daherumgehend ausweiten und sicherstellen, dass niemand im Stich gelassenwird."Sandsäcke schützen Unterkünfte und GesundheitsstationAls Sofortmaßnahme stellen die CBM und ihre Partner imFlüchtlingscamp von Cox's Bazar im Südosten Bangladeschs unteranderem Sandsäcke bereit: Sie schützen nicht nur die Hütten und Zelteder Geflüchteten vor dem Wasser, sondern auch die Gesundheitsstation,in der die CBM schon seit Monaten dringend benötigte medizinischeHilfe leistet.Durch die Überschwemmungen drohen sich jetzt Krankheiten wieTyphus oder Cholera auszubreiten. Um auch die Menschen zu behandeln,die es wegen des Schlamms und unwegsamen Geländes nicht bis zurGesundheitsstation schaffen, kommen die Ärzte mit einer mobilenKlinik oder zu Fuß auf Hausbesuch. Außerdem schult die CBM andereHilfsorganisationen darin, ihre eigenen Fluthilfen barrierefrei zugestalten, damit auch Menschen mit Behinderungen Zugang haben.Insgesamt werden 100.000 Personen in Cox's Bazar durch dieNothilfe-Maßnahmen der CBM erreicht.Hilfe auch in anderen Landesteilen: Solarbetriebenes RettungsbootDoch nicht nur Flüchtlingscamps sind von den starken Regenfällenbedroht. Auch in anderen Teilen Bangladeschs können die Bewohnerinnenund Bewohner nicht vor den Wassermassen fliehen. Vor allem geh- undsehbehinderte Menschen drohen ohne Hilfe zu ertrinken. Hier fördertdie CBM den Einsatz eines barrierefreien solarbetriebenenRettungsbootes, das Menschen mit und ohne Behinderungen in Sicherheitbringt.Seit über 100 Jahren EntwicklungshilfeDie Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten undältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit inDeutschland. Sie fördert seit über 100 Jahren Menschen mitBehinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, dasLeben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zuvermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBMunterstützt zurzeit 628 Projekte in 59 Ländern. Weitere Informationenunter www.cbm.de.Pressekontakt:CBM-Pressestelle: Esther Dopheide, Tel.: 06251/131-191, E-Mail:presse@cbm.deOriginal-Content von: Christoffel Blindenmission e.V., übermittelt durch news aktuell