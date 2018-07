Monsun in Bangladesch: 100.000 Kinder in Lebensgefahr

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/KpSyhP--------------------------------------------------------------Dhaka (ots) - Rohingya-Kindern in Bangladesch steht die nächsteKatastrophe bevor, warnen die SOS-Kinderdörfer weltweit. Mehr als100.000 Kinder befänden sich wegen des Monsuns in Lebensgefahr. Dieschweren Regenfälle haben bereits erste Todesopfer gefordert: NachAngaben der Hilfsorganisation seien bereits drei Menschen durchErdrutsche und eingestürzte Gebäude gestorben, unter ihnen einKleinkind. Es sei zu befürchten, dass die Situation in den nächstenTagen und Wochen noch deutlich eskaliere, da Monsun und Wirbelstürmeim Juli und August am stärksten seien.Fast eine Million Rohingya leben in Flüchtlingslagern im DistriktCox's Bazar in improvisierten Hütten an lehmigen, unbefestigtenHängen. "200.000 von ihnen befinden sich in akuter Lebensgefahr, überdie Hälfte davon Kinder", sagt Nusrat Jahan Nusrat, Leiterin derSOS-Kinderdörfer in Bangladesch. "Ihnen drohen Verletzungen,Trennungen von Angehörigen oder gar der Tod durch Erdrutsche undÜberschwemmungen. Auch Krankheiten und der fehlende Zugang zumedizinischer Versorgung, sanitären Anlagen oder sauberem Wasserbringt sie ihn Gefahr", sagt Nusrat. Die größte Angst vieler Elternsei, dass ihre Kinder in einer Katastrophensituation in Gefahrgeraten oder verloren gehen."In den letzten Monaten hat man wenig vom Leid der Rohingyasgehört - jetzt ist es höchste Zeit, wieder hinzuschauen und eineweitere Katastrophe für Tausende Kinder zu verhindern", sagt Nusrat.Der Regen, der bereits im Juni einsetzte, habe bereits schwereSchäden angerichtet. "140 Lernzentren, zahlreiche Wasserstellen undsanitäre Anlagen, drei Essensausgaben und 1048 Behausungen sindkomplett zerstört worden, 12 medizinische Einrichtungen wurden schwerbeschädigt und mussten für einige Tage den Betrieb aussetzen",berichtet Nusrat.Zwar habe die Regierung damit begonnen, Menschen umzusiedeln sowiemit zusätzlichen Baumaterialien auszustatten, aber die Größe desLagers mache es nahezu unmöglich, allen zu helfen.Hilfsorganisationen haben zudem immer wieder mit bürokratischenHürden zu kämpfen.Die SOS-Kinderdörfer haben eine Betreuungsstelle eingerichtet, inder verlorene Kinder Zuflucht finden und von ihren Eltern wiedergefunden werden können. Die Menschen im Lager sind informiert.Insgesamt betreibt SOS fünf Nothilfe-Kitas, in denen Jungen undMädchen spielen und lernen können, psychologisch betreut undmedizinisch versorgt werden. Weitere Kinderschutzzentren sollenfolgen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerMedienkommunikationSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell