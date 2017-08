Monster macht Recruiting app-solut einfach (FOTO)

Eschborn (ots) -Schneller und bequemer zum Kandidaten: Neue App von Monster machtmobile Bewerbung in nur drei Schritten möglich- Der Bedarf dafür ist da, die Recruiting Trends 2017 zeigen: 41,7Prozent der Befragten nutzen das Smartphone für die Jobsuche -Tendenz steigend- Swipe-Technologie verbessert BewerbungswahrscheinlichkeitDie Bewerbung der Zukunft ist eigentlich schon in der Gegenwartangekommen: sie ist mobil, flexibel und schnell. Möglich macht dasder Alleskönner Smartphone. 78 Prozent* der Deutschen im Alter ab 14Jahren haben eines und nutzen es für immer mehr Bereiche ihresAlltags. Auch für Jobsuche und Bewerbung, das zeigt die aktuelleStudienreihe** der "Recruiting Trends": 41,7 Prozent der Befragtennutzen ihre Smartphones, um eine Job-Suche zu starten, das sind 11,4Prozent mehr als noch 2016. Die mobile Bewerbung finden allerdings69,1 Prozent noch zu umständlich. "Genau hier setzt die neue MonsterApp mit innovativer Swipe-Technologie an: Sie liefert eine app-soluteinfache Lösung, eine Bewerbung mit nur einem Wisch", erläutert MarcIrmisch-Petit, Vice President General Manager bei Monster."Kandidaten können leichter ihr Profil versenden. Den Unternehmenermöglicht sie es, den Kandidaten ihre Stellenanzeigen zielgerichtetund mit einem ganz neuen Bewerbungserlebnis zu präsentieren, allenvoran den Young Professionals."Apropos Zukunft:- Die Generation Y nutzt ihr Smartphone 2,8 Stunden pro Tag undsomit ganze 42 Tage im Jahr***.- Im Jahr 2020 werden sie 40 Prozent der Arbeitnehmerschaftausmachen. Um sie also auch in Zukunft zu erreichen, müssenUnternehmen ihr Mobile-Recruiting-Angebot ausweiten.Jeder Swipe nach rechts ist ein Kandidat für den Recruiter Monsterermöglicht die schnelle Jobsuche und Bewerbung auf dem Smartphone -mit nur einem Swipe nach rechts. Die aus Dating-Anwendungen bekannteSwipe-Technologie knüpft an die präferierten Nutzungsgewohnheiten derYoung Professionals und Millennials an. Nur drei simple Schritteliegen zwischen dem Download der App und der fertigen Bewerbung.Zunächst wird ein Profil, z.B. durch die Verknüpfung mit einemFacebook-Konto, in nur wenigen Klicks erstellt. Der detaillierteLebenslauf kann über Dienste wie Dropbox oder Google Drivehochgeladen werden. In einem zweiten Schritt bekommt der Bewerberpassende Jobangebote angezeigt. Mit einem Swipe nach links wird dieStellenanzeige abgelehnt, mit einem Swipe nach rechts direkt eineBewerbung abgeschickt - entweder als Kurzprofil oder mit demausführlichen Lebenslauf. Der Recruiter kann im Anschluss Kontakt mitdem Interessenten aufnehmen. Bei Stellenangeboten von Unternehmen mitBewerbermanagementsystem werden die Kandidaten nach dem Swipe überden mobilen Browser auf das jeweilige System weitergeleitet.Ziel der neuen App ist es, die Hürden der mobilen Jobsuche zureduzieren. Tests in den USA haben gezeigt, dass sich damit die Rate,der Kandidaten, die von der Suche direkt in die Bewerbung gehen, umüber 400 Prozent**** verbessern ließ. "Die Rekrutierung bzw.Bewerbung über mobile Endgeräte ermöglicht es, den Bewerbungsprozesszu vereinfachen, zu beschleunigen und an die Zielgruppe anzupassen",sagt Marc Irmisch-Petit. "Da die Zugriffe auf Stellenanzeigen übermobile Endgeräte ständig steigen, sind wir sicher, dass dieSwipe-Technologie in der neuen Monster App ein Erfolgskonzept fürunsere Kunden sein wird, jeder Swipe ist für den Recruiterschließlich ein qualifizierter Kontakt."Mobile Recruiting: Kein Hype, sondern die ZukunftViele Unternehmen hinken beim Thema mobiles Recruiting nochhinterher. Die Entwicklung der mobilen Nutzerzahlen in den letztenJahren lässt erkennen, dass Mobile Recruiting kein Hype, sondern einestetig wachsende Entwicklung ist, der Unternehmen sich nicht längerentziehen sollten. Die diesjährige Studienreihe der Recruiting Trendshat gezeigt, dass die Rekrutierung und Bewerbung mittels mobilerEndgeräte in Zukunft ansteigen wird - davon sind 79,4 Prozent derTop-1.000 Unternehmen überzeugt. Ebenso sagen 70,8 Prozent, dass esnotwendig ist, mobile Angebote zu machen, um Kandidaten der GenY undGenZ zu rekrutieren. Mit der neuen App geht Monster auf dieBedürfnisse der Kandidaten ein - und bietet Unternehmen eine direkteKontaktaufnahme sowie bessere Rücklaufquoten zu ihrenStellenanzeigen.Bildmaterial steht Ihnen hier zum Download bereit:http://ots.de/ip0GJÜber Monster Deutschland:Monster, www.monster.de, ist eines der bekanntesten privatenOnline-Karriereportale in Deutschland mit einem umfassenden Service-und Informationsangebot rund um Beruf und Karriere. Seit über 20Jahren unterstützt Monster weltweit Arbeitnehmer bei der Suche nachdem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den bestenTalenten. Heute agiert Monster in über 40 Ländern und bietetumfassende, hochwertige Lösungen rund um Jobsuche, Karriereplanung,Rekrutierung und Talentmanagement. Als Pionier treibt Monster dieBranchenentwicklung durch die Nutzung fortschrittlichsterTechnologien im Bereich Digital, Social und Mobile kontinuierlichvoran. Firmensitz der Monster Worldwide Deutschland GmbH istEschborn. Die Monster Worldwide Deutschland GmbH ist einTochterunternehmen der Monster Worldwide Inc. mit Sitz inMassachusetts. Um mehr über monster.de zu erfahren, besuchen Sie dieWebsite www.monster.de. Informationen über Monster Worldwide, Inc.,finden Sie unter http://about-monster.com.Deutsche Presseinformationen finden Sie unterhttp://info.monster.de.* Quelle: Bitkom, Februar 2017** Quelle: Recruiting Trends 2017: Für die aktuelle Ausgabe derStudienreihe Recruiting Trends 2017 wurden die Top-1.000 Unternehmen(Rücklaufquote 12,6%) und die 1.000 größten Unternehmen aus demMittelstand (Rücklaufquote 8,8%) aus Deutschland befragt und dieErgebnisse mit den Resultaten des Nutzungsverhalten und denEinschätzungen von über 3.400 Stellensuchenden undKarriereinteressierten verglichen. Für einen umfassenden Überblickwurden zudem Analysen der Top 300 Unternehmen aus der Branche IT(Rücklaufquote 12,3%) durchgeführt. Die Verteilung der Stichprobender jeweiligen Studienteilnehmer ist gemäß dem aktuellenDatenbankregister von Bisnode hinsichtlich der Merkmale Umsatz,Mitarbeiterzahl und Branchenzugehörigkeit in Bezug auf dieentsprechende Grundgesamtheit repräsentativ.*** Quelle:https://www.mobile-zeitgeist.com/millennials-49-tage-smartphone/**** Quelle: Jobr by Monster data 2016