Monster Recruiting Trends 2017: Das braucht der Recruiter von morgen (FOTO)

Eschborn (ots) -2017 ist Jubiläumsjahr: Monster und CHRIS veröffentlichen zum15. Mal in Folge die Studienreihe "Recruiting Trends"- Die aktuelle Studie umfasst fünf Themenspecials: MobileRecruiting, Active Sourcing, Employer Branding, Women in IT &Bewerbung der Zukunft- Der Recruiter von morgen muss schon heute seine Kompetenzenerweitern, um erfolgreich zu sein - Monster unterstützt mit derrichtigen ExpertiseFür erfolgreiches Recruiting gilt: "Die Zukunft beginnt heute".Was das für Unternehmen und ihre Recruiter heißt, zeigt die aktuelleStudienreihe* des Centre of Human Resources Information Systems(CHRIS) der Universität Bamberg, die in Zusammenarbeit mit demKarriereportal Monster entstand. Zum inzwischen 15. Mal in Folgebeleuchtet sie die Situation von Unternehmen und Jobsuchenden inDeutschland. Wer die besten Köpfe gewinnen möchte, sollte offen fürneue Wege sein und über diverse Kompetenzen verfügen. "NurUnternehmen, die nicht nur einen Blick in die Glaskugel werfen,sondern die neuen Möglichkeiten auch umsetzen, können sich effizientund erfolgreich gegen den Wettbewerb durchsetzen und neue Talentegewinnen", appelliert Marc Irmisch-Petit, Vice President GeneralManager bei Monster, an die Unternehmen. Erfolgreiche Recruitermüssen ihr professionelles Know-how spätestens jetzt um neueKompetenzen erweitern.Die fünf Monster-Skills des "Recruiters von morgen":1. Der Marketingspezialist kennt seine Zielgruppe genau und weiß,wie man sie begeistert. Er hat die Arbeitgebermarke sowie dieKommunikation zu den Kandidaten im Griff und benennt die USPs. ZumBeispiel weiß er, was den Kandidaten wichtig ist, denn auf Wünschewie Work-Life-Balance (86 Prozent) muss eingegangen werden. Rund 77Prozent der Kandidaten nutzen zum Beispiel Internet-Stellenbörsen zurJobsuche. Aber gerade passive Kandidaten müssen erstmal auf die Ideegebracht werden, den Job zu wechseln. Der Recruiter von morgenvermarktet sein Unternehmen wie ein Marketing-Manager sein Produkt!Er sorgt dafür, dass das Unternehmen hält, was es verspricht.Immerhin haben vier von zehn Kandidaten schon einmal ein Job-Angebotabgelehnt, weil die versprochenen Arbeitskonditionen nicht mit denbeworbenen Werten übereinstimmten.2. Als Performance Manager bleibt er den Kandidaten dicht auf denFersen und hat stets ein Auge dafür, wo Kandidaten nach offenenStellen suchen. Rund 77 Prozent der Kandidaten nutzen zum BeispielInternet-Stellenbörsen zur Jobsuche. Aber gerade passive Kandidatenmüssen erstmal auf die Idee gebracht werden, den Job zu wechseln.Hier werden Kenntnisse im Bereich Suchmaschinenoptimierung (SEO) und-werbung (SEM) immer wichtiger. Und der Recruiter muss sich jetztauch um Traffic, Visits und Page Views kümmern.3. Der Netzwerker "socialized" und vernetzt sich mitvielversprechenden Kontakten. Gerade Karrierenetzwerke werden vonKandidaten mit langjähriger Berufserfahrung mit knapp 44 Prozenthäufiger zur aktiven Suche genutzt als beispielsweise dieUnternehmens-Webseiten mit 39 Prozent. Hier gilt: nur wer mitknüpft,fängt auch etwas.4. Der Social Media Manager ist auf sozialen Kanälen wie etwaFacebook aktiv und weiß um deren immense Bedeutung, gerade in derjüngeren Generation. Hier gehört die Stellenanzeige der Zukunft,richtig getargeted, hin. Eigentlich ist das allen klar: Zwei Drittelder Unternehmen sagen, dass Social Media Recruiting wichtig ist, umMillennials zu adressieren. Allerdings haben nur 27 Prozent der Top1.000 Unternehmen eine Social Media Strategie in derPersonalbeschaffung.5. Dem Mobile Experten ist bewusst, dass nicht nur beiBerufsanfängern, sondern auch bei der älteren Generation dasBedürfnis nach der Jobsuche per Smartphone wächst. Rund sechs vonzehn Kandidaten finden Apps von Unternehmen zu offenenStellenanzeigen eine tolle Lösung für ihre Jobsuche. Obwohl 72Prozent der Top 1.000 Unternehmen sagen, dass die zunehmende Nutzungmobiler Endgeräte einen großen Einfluss auf die Rekrutierung hat,bietet über die Hälfte (54 Prozent) noch kein Mobile Recruiting an.Wer Talente gewinnen will, sollte daher die Webseiten mobile-friendlymachen und die Apps auf Vordermann bringen. Hier geht es auch umtechnisches Know-How.15 Jahre Recruiting Trends: Immer auf der Höhe der ZeitAnlässlich des 15-jährigen Jubiläums der jährlich erscheinendenStudienreihe "Recruiting Trends" lohnt sich auch ein Rückblick. DurchDigitalisierung und technischen Fortschritt erfährt das Personalweseneinen starken Wandel, der sich besonders während der letzten Jahrebemerkbar gemacht hat. "Die letzten eineinhalb Dekaden haben eineUmkehr der Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt gezeigt: Candidateis King! Die Folgen daraus sind die aus dieser Notwendigkeitentstandenen Bemühungen zu Employer Branding, Active Sourcing undeiner starken Zielgruppenorientierung", betont Studienleiter Prof.Dr. Weitzel vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insb.Informationssysteme in Dienstleistungsbereichen, der UniversitätBamberg. Er stellt fest: "In diesem Zuge hat sich die Rekrutierungvon der Sachbearbeitung zur komplexen Beratungs- undGestaltungsaufgabe hin entwickelt - und das Jobprofil des Recruitersfundamental geändert."Am erhöhten Personalbedarf wird sich so schnell nichts ändern -die deutschen Unternehmen sehen optimistisch in die Zukunft: 58Prozent der Unternehmen gehen von einer sehr guten bzw. gutenGeschäftsentwicklung aus. Dementsprechend hoch ist derPersonalbedarf: 32 Prozent der Top 1.000 Unternehmen rechnen mitVakanzen von 100 bis 499 neuen Mitarbeitern, die Mehrheit dermittelständischen Unternehmen geht von einer Vakanz von ein bis neunMitarbeitern aus. Am erhöhten Personalbedarf wird sich so schnell nichts ändern -die deutschen Unternehmen sehen optimistisch in die Zukunft: 58Prozent der Unternehmen gehen von einer sehr guten bzw. gutenGeschäftsentwicklung aus. Dementsprechend hoch ist derPersonalbedarf: 32 Prozent der Top 1.000 Unternehmen rechnen mitVakanzen von 100 bis 499 neuen Mitarbeitern, die Mehrheit dermittelständischen Unternehmen geht von einer Vakanz von ein bis neunMitarbeitern aus. Im sich daraus ergebenden "War for talent" wird eswichtiger denn je, die Arbeitgebermarke zu stärken und dieAufmerksamkeit der Kandidaten zu gewinnen. Seit über 20Jahren unterstützt Monster weltweit Arbeitnehmer bei der Suche nachdem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den bestenTalenten. Deutsche Presseinformationenfinden Sie unter http://info.monster.de.*Für die aktuelle Ausgabe der Studienreihe Recruiting Trends 2017wurden die Top-1.000 Unternehmen (Rücklaufquote 12,6%) und die 1.000größten Unternehmen aus dem Mittelstand (Rücklaufquote 8,8%) ausDeutschland befragt und die Ergebnisse mit den Resultaten desNutzungsverhalten und den Einschätzungen von über 3.400Stellensuchenden und Karriereinteressierten verglichen. Für einenumfassenden Überblick wurden zudem Analysen der Top 300 Unternehmenaus der Branche IT (Rücklaufquote 12,3%) durchgeführt. 