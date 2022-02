Monotype erweitert Font-Desktop-Rechte um Cloud-Zugriff für alle Mitarbeiter in Unternehmen

Woburn, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Die Ankündigung läutet eine neue Ära des Zugangs zu digitalen Schriften für Organisationsteams und Kreative ein.Monotype kündigte heute eine erweiterte Reihe von Desktop-Rechten für Marken an, die es allen Mitarbeitern in großen Unternehmen ermöglichen, kommerzielle Produktionsschriften sowohl in Cloud-Software-Umgebungen als auch auf jedem Gerät für Präsentationen, Dokumente und mehr zu nutzen. Firmen-Desktop-Rechte sind ein entscheidender Schritt nach vorn bei der Ermöglichung des Cloud-Zugriffs auf Schriften, beginnend mit einer der wertvollsten Gemeinschaften für die Marken von heute: ihren eigenen Mitarbeitern.Die Ankündigung folgt auf Microsofts frühere Nachricht, dass Markenschriften noch in diesem Jahr in das Cloud-Ökosystem von Microsoft Office 365 integriert werden, was einen wertvollen Anwendungsfall für diese erweiterte Lizenzierungsstruktur darstellt.Desktop-Rechte sind allgemeine Lizenzen, die für Schriften gelten, die auf dem Computer eines Benutzers installiert sind. Sie können für verschiedene Zwecke verwendet werden, z. B. für die Gestaltung von Präsentationen, Broschüren oder Printanzeigen. Da Unternehmen zunehmend auf Telearbeit und Low-Code-Design setzen, ist der Bedarf an konsistenten, leistungsstarken Kreativressourcen in der Cloud für ihre Mitarbeiter so groß wie nie zuvor.Die Company Desktop-Lizenz von Monotype beseitigt Störungen im Arbeitsablauf, indem sie es den Mitarbeitern eines Unternehmens ermöglicht, nahtlos zusammenzuarbeiten und gleichzeitig die richtigen Schriften für die Erstellung von Präsentationen und Dokumenten zu verwenden, die der Marke entsprechen. Diese erweiterten Rechte bieten eine größere Flexibilität für mittlere bis große Unternehmen sowie einen erheblichen Mehrwert im Vergleich zu einer herkömmlichen Desktop-Lizenz.„Typografie sorgt für Markentreue an jedem Berührungspunkt, und in einer digitalen Welt sollte jeder Mitarbeiter Zugang zu den Assets haben, die er braucht, um seine beste Arbeit zu leisten", sagt Mike Matteo, SVP Global Channels & Alliances, Monotype. „Diese Ankündigung und die aufregenden Neuigkeiten von Microsoft sind wichtige Schritte auf dem Weg in eine Zukunft, in der mehr Menschen in der Lage sind, Schriftarten zur Gestaltung von Verbrauchererlebnissen zu nutzen."So erhalten Sie Company-Desktop-Rechte für Ihr Unternehmen.Die Desktop-Rechte des Unternehmens werden innerhalb von Monotype Fonts (https://www.monotypefonts.com/) Abonnements bereitgestellt. Monotype Fonts ist der einzige On-Demand-Schriftendienst, der von Kreativen für Kreative entwickelt wurde und es Marken und Kreativteams erleichtert, einprägsame Designs zu erstellen. Mit dem Zugriff auf mehr als 36.000 Schriften, einschließlich der Möglichkeit, eigene Markenschriften zu importieren, können die Nutzer von Monotype Fonts ihre Arbeit in der Cloud teilen, so dass sie von überall aus zusammenarbeiten und Schriften einsetzen können.Mit den erweiterten Desktop-Rechten können Unternehmensmarken nun ihre Markenidentität in noch mehr Umgebungen verbreiten.Der Preis für die Lizenz, die alle Mitarbeiter sowie im Auftrag des Unternehmens tätige Tochtergesellschaften abdeckt, richtet sich nach der Gesamtzahl der Mitarbeiter eines Unternehmens und wird pro Jahr und pro Produktionsschriftart berechnet.Um mehr über Company Desktop-Rechte zu erfahren und um Pakete zu sehen, die den Anforderungen Ihrer Marke entsprechen könnten, besuchen Sie unsere Website (https://www.monotypefonts.com/).Informationen zu MonotypeMonotype befähigt kreative Köpfe, authentische Marken durch Design, Technologie und Fachwissen aufzubauen und auszudrücken. Weitere Informationen finden Sie unter www.monotype.com. Folgen Sie Monotype auf Twitter (https://twitter.com/Monotype), Instagram (https://www.instagram.com/bymonotype/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/monotype/).Monotype ist eine beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragene Marke von Monotype Imaging Inc. und kann auch in anderen Ländern eingetragen sein. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.©2022 Monotype Imaging Holdings Inc. Alle Rechte vorbehalten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1741763/font_desktop_rights.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1741762/Monotype__Logo.jpgPressekontakt:Public Relations: Bill Connolly,Monotype,Bill.Connolly@monotype.com; oder Michelle Millsap,Havas Formula for Monotype - U.S.,Monotype@HavasFormula.com; oder Alice Broughton,ThoughtLDR for Monotype - UK,alice@thoughtldr.com; oder Tanja Koschade,Koschade PR for Monotype - Germany,tanja@koschadepr.deOriginal-Content von: Monotype, übermittelt durch news aktuell