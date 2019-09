Monopolkommission bestätigt Recherchen zum Ladesäulencheck: Hohe Preise und lokale Monopole behindern den Durchbruch der Elektromobilität

Hamburg (ots) - LichtBlick begrüßt das neue Sektorgutachten derMonopolkommission zu den Energiemärkten, welches heute in Berlinvorgestellt wurde. "Seit drei Jahren kämpfen wir für eine freieStromanbieterwahl an den öffentlichen Ladesäulen - auch die Expertender Monopolkommission haben heute nachgewiesen, dass dies der besteWeg ist", so Gero Lücking, Geschäftsführer Energiewirtschaft beiLichtBlick SE. "Die Geschichte von Wettbewerb zwischen denLadesäulenbetreibern ist eine Mär."Das Sektorgutachten der Monopolkommission bestätigt damit dieErgebnisse des LichtBlick-Ladesäulenchecks: Die Gesamtzahl derLadesäulen ist viel zu niedrig, in den meisten Regionen Deutschlandsbeherrscht ein einziger Betreiber den Markt und kontrolliert soZugang und Preise zu den Ladesäulen. Über alle "E-Zapfsäulen" fürLadestrom gerechnet, kommen die Betreiber auf jeweils mehr als 50Prozent Marktanteil und damit marktbeherrschende Stellungen in ihrenRegionen.Und auch bei den Preisen bestätigt die Kommission die Recherchendes Ladesäulenchecks: Sie liegen teilweise erheblich über den Kostenfür Haushaltsstrom. Die Kunden werden durch verschiedeneAbrechnungsmethoden verwirrt und erfahren den tatsächlichen Preishäufig erst nach dem Laden."Das Gutachten der Monopolkommission ist ein Weckruf an diePolitik. Es braucht jetzt einen Paradigmenwechsel, um fürvielfältigen Wettbewerb und faire Preise an den Stromsäulen zusorgen", so Lücking. "Das System muss aus der Kundenperspektive undnicht aus der Perspektive derjenigen gedacht werden, die schon heutevon neuen Monopolrenditen träumen. Die Elektromobilität und dieKunden benötigen endlich ein dichteres Netz, mehr Transparenz überdie Standorte, einheitliche Zugangsbedingungen und vor allem keineprohibitiven Preise für Ladestrom, die für die Kunden teuer und dieschnelle Einführung der Elektromobilität kontraproduktiv sind."Dies gilt umso mehr, da seit gestern klar ist, dass in Deutschlandmit der neuen E.ON ein marktbeherrschender Gigant auch beim Ladestromentstehen wird - mit dreimal mehr Ladesäulen als der nächstgrößereWettbewerber. Die Monopolkommission zieht daraus die gleichenSchlüsse wie Lichtblick. "Es braucht ein Ende des Roamings und dieEinführung eines Durchleitungswettbewerbs an den Ladesäulen. Dieseheute im Strommarkt übliche Praxis muss auch beim Ladestromuneingeschränkt gelten" so Gero Lücking. "Mit der Einführung derDurchleitung bekämen alle Ladesäulenbetreiber ein profitablesGeschäftsmodell. Dies wäre ein Turbo für den Ausbau derLadeinfrastruktur, ohne wie bisher dafür Steuergelder verwenden zumüssen."Lichtblick hatte im Juni 2019 die Ergebnisse des drittenLadesäulenchecks veröffentlicht. Weitere Hintergrundinformationenfinden Sie auf http://bit.ly/Ladesaeulencheck_2019Pressekontakt:Volker Walzer, Pressesprecher, LichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359Hamburg, Tel: 040 / 6360-1260, E-Mail: volker.walzer@lichtblick.deLichtBlick auf Twitter: @lichtblick_deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell