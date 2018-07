Hamburg (ots) - Der Leiter des ARD-Magazins Monitor, Georg Restle,übt scharfe Kritik an der aktuellen Berichterstattung über Asylthemensowie am Umgang mit der AfD. "Ich teile die Kritik, dass mit derÜbernahme von Begriffen wie 'Flüchtlingsflut' oder der überbordendenBerichterstattung über jeden einzelnen Fall vonAusländerkriminalität, rassistische Kampagnen der AfD verstärktwerden", sagt Restle im Interview mit dem Medienmagazin journalist.Das Grundproblem, das er sieht: "Relevanz entscheidet sich in vielenRedaktionen nicht mehr danach, was viele betrifft, sondern danach,worüber viele reden." Damit mache man es der AfD leicht. Restleempfiehlt, mit Begriffen wie etwa "Asylkrise" oder "Islamisierung"vorsichtig umzugehen und sich in der Berichterstattung an Fakten zuhalten, "statt auf gefühlte Realitäten zu setzen".Was die AfD betrifft, so sollten Journalisten nicht auf jedeProvokation einsteigen. "Wenn es aber um den Schulterschluss vonAfD-Kadern mit rechtsextremistischen Vereinigungen geht, gehört eszur journalistischen Pflicht, darüber aufzuklären." Restle kritisiertin diesem Zusammenhang, dass manche Kollegen sich "regelrecht daringefallen, die Tabubruch-Strategie der AfD journalistisch zuverlängern. Und das gar nicht unbedingt, weil sie die AfD so tollfinden, sondern um sich als Enfants terribles der Medienlandschaftneue Alleinstellungsmerkmale zu sichern." Anscheinend fehle einigenKollegen auch jegliche Grundkenntnis über völkischen Nationalismus."Anders kann ich es mir nicht erklären, wie unkritisch eine Ideologietoleriert und verharmlost wird, die in diesem Land in denVernichtungswahnsinn der Nationalsozialisten geführt hat", so Restlegegenüber dem Medienmagazin journalist.Restle appelliert im journalist-Interview an seine Berufskollegen,sich auf Grundrechte und Humanismus zu besinnen. "Ganz grundsätzlichglaube ich, dass Journalisten überhaupt wieder über einenwerteorientierten Journalismus nachdenken sollten", so derWDR-Journalist. "Wir müssen nicht jeden Mist abbilden, nur weil eraus dem Mund eines Bundestagsabgeordneten oder einesParteivorsitzenden kommt." Stattdessen sollten Journalistenaufzeigen, wohin die Menschenfeindlichkeit, die sich in Begriffen wie"Asyltourismus" ausdrückt, am Ende führt.Das komplette Interview mit Monitor-Chef Georg Restle lesen Sie inder August-Ausgabe des Medienmagazins journalist, die am Montagerscheint. Auf Anfrage senden wir Ihnen das Interview gerne vorab.Pressekontakt:journalist - Das MedienmagazinMatthias DanielChefredakteurjournalist@journalist-magazin.dedaniel@journalist-magazin.deTel. 0228/20172-24journalist-magazin.detwitter.com/journ_onlinefacebook.com/derjournalistOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell