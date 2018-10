Monica Bellucci: Kein Groll gegen den Ex - und neu verliebt (FOTO)

Hamburg (ots) -Auf der Kinoleinwand wird sie vergöttert, im wirklichen Leben hatihr Ex-Mann Vincent Cassel, 51, gerade eine 21-Jährige geheiratet.Schauspielerin Monica Bellucci, 54, sagt diese Woche in GALA (Heft44/2018, ab morgen im Handel), wie sie damit umgeht: "Ich freue michfür ihn! Wenn er glücklich ist, ist das doch schön."Bellucci und Cassel waren 14 Jahre verheiratet und haben zweiTöchter. "Man darf nicht so egoistisch sein, nur an seine verletztenGefühle zu denken", so Bellucci, "man muss über seinen Schattenspringen und daran denken, was das Beste für die Kinder ist."Auf die Frage, ob sie auch wieder verliebt sei, sagte Bellucci zuGALA: "Ich verrate Ihnen nur so viel: Ich genieße es sehr!"Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell