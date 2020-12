MongoDB Aktie: Dauerhafter Wachstumspfad!

Das Cloud-basierte Datenbankunternehmen MongoDB Inc (NASDAQ:MDB) und der Anbieter von Business-Intelligence-Software Domo Inc (NASDAQ:DOMO) sind Wachstumsaktien mit erheblichem Aufwärtspotenzial, so ein Analyst von Morgan Stanley.

Sanjit Singh stufte MongoDB von “Equal-weight” auf “Overweight” hoch und erhöhte das Kursziel von $295 auf $439. Der Analyst stufte auch Domo von “Equal-weight” auf “Overweight” hoch und hob das Kursziel von $41 auf $70 an.