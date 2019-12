MoneysupermarketWas steht jetzt noch aus, ?

An der Heimatbörse London notiert Moneysupermarket per 24.12.2019, 09:18 Uhr bei 336.76 GBP. Moneysupermarket zählt zum Segment "Internet Einzelhandel".

Wie Moneysupermarket derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Derzeit schüttet Moneysupermarket nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 0,56 Prozentpunkte (3,38 % gegenüber 3,94 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Moneysupermarket auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Moneysupermarket sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Moneysupermarket-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 4 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Moneysupermarket-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (1 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (337 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 0,3 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 336 GBP), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Moneysupermarket eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.