Money for nothing and content for free? / Fünf Handlungsempfehlungen zur Steigerung von Zahlungsbereitschaft für digitaljournalistische Angebote

Düsseldorf/Berlin (ots) - Landesanstalt für Medien NRW stellt neueStudie in der Bundespressekonferenz vorFrei nach dem Motto "Money for nothing and content for free"werden tagesaktuelle Informationen ebenso wie aufwändig recherchierteReportagen im Digitalen vornehmlich kostenfrei konsumiert. Wie könnensich journalistische Angebote also nachhaltig finanzieren? Mit dieserFrage beschäftigt sich das aktuelle Forschungsprojekt derLandesanstalt für Medien NRW, das am Dienstag, 2. Juli 2019, inBerlin vorgestellt wurde. Herausgekommen ist dabei ein Whitepaper mitdem Titel "Money for nothing and content for free -Zahlungsbereitschaft für digitaljournalistische Inhalte" mit fünfkonkreten Handlungsempfehlungen für Medienschaffende, um dieZahlungsbereitschaft für digitaljournalistische Inhalte zu steigern."Die Zahlen lassen sich nicht beschönigen. Die mangelndeintrinsische Motivation der Online-Community, für digitalenJournalismus zu zahlen, nimmt die gesamte Branche in die Pflicht,umzudenken - und zwar heute. Wir wollen sie jedoch unbedingt dazuermutigen, für dieses demokratische Gut zu kämpfen. Und wir möchtensie dabei mit dem vorliegenden Forschungsprojekt unterstützen", sagtDr. Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW.Im Rahmen einer Nutzerstudie wurde sowohl quantitativ als auchqualitativ erhoben, für welche digitaljournalistischen InhalteNutzerinnen und Nutzer zahlungsbereit sind. Die Tendenz derErgebnisse überrascht wenig: Über 75 Prozent der Befragten geben an,dass es die Grundidee des Internets sei, Informationen überkostenlose Wege zu verbreiten. Entsprechend gering ist auch dieZahlungsbereitschaft für digitaljournalistische Inhalte. "Dass eingroßer Teil der Bevölkerung der Auffassung ist, durch ihrenInternetzugang, den Rundfunkbeitrag oder ihren Wert für diewerbetreibende Industrie bereits ausreichend zur Finanzierung desJournalismus beizutragen, ist bedauernswert. Gleichzeitig gibt esaber auch vielversprechende Möglichkeiten, wie Redaktionen undMedienschaffende vielen der vorherrschenden Vorbehalte gegenüberdigitalem Journalismus entgegenwirken können", ordnet Prof. Dr.Christian Wellbrock, Universität zu Köln, die vorliegenden Ergebnisseein.Zuversichtlich stimmt, dass die Befragten beispielsweise angeben,für ein Plattform-Modell, bei dem die journalistischen Inhaltepersonalisiert und kuratiert sind, zahlungsbereit zu sein. "Wir habengleichzeitig beobachtet, dass die Wertschätzung für digitalenJournalismus hoch ist. Wichtig scheint uns vor allem, den Nutzerinnenund Nutzern nicht nur reine Informationen anzubieten, sondern einansprechendes Gesamtangebot zu schnüren - mit personalisiertenInhalten, unkomplizierten Vertragsbedingungen und guter Betreuung",schließt Jun.-Prof. Dr. Christopher Buschow, Bauhaus-UniversitätWeimar, an.Fünf Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Zahlungsbereitschaftfür digitaljournalistische Inhalte:1. Plattformen als ZukunftsmodellNutzerinnen und Nutzer wünschen sich einen "One-Stop-Shop", beidem sie - ähnlich wie bei Netflix oder Spotify - auf sämtlicheInhalte zugreifen können, ohne zwischen Anbietern zu wechseln.Redaktionen bündeln so Ressourcen und Kräfte, und auchNischenanbieter finden ihre Zielgruppe. Dabei sind die Vertrags- undZahlungsmodalitäten gelernt: Die Zahlungsbereitschaft beläuft sichauf etwa zehn Euro pro Monat.2. Gute Inhalte, gute Auffindbarkeit, gute BetreuungBefragte fühlen sich durch die extreme Masse an Informationen imDigitalen überfordert. Sie wünschen sich daher eine individuelleAufbereitung der Inhalte - abgestimmt auf ihre Bedürfnisse undansprechend dargestellt. Dabei lohnt sich die Investition inModeration. Auch der raue Ton und die unsachlichen Debatten aufNews-Seiten stoßen Nutzerinnen und Nutzer ab.3. Den Mehrwert sichtbar machenLeserinnen und Leser zahlen nicht für "reine Informationen". Dahersollten Redaktionen den sogenannten Nutzerwertjournalismus in ihremAngebot stärken. Für seriöse Ratgeber und Hilfsangebote bestehtdurchaus eine Zahlungsbereitschaft, da der Mehrwert des Angebots ganzunmittelbar erkannt wird. Damit schaffen Redaktionen außerdemexklusive Inhalte und sind weniger kopierbar.4. Werbequalität erhöhen, Werbefreiheit anbietenAufdringliche Werbung nervt. Nutzerinnen und Nutzer wünschen sicheine bessere Personalisierung der Werbung und attraktivere Formate.Außerdem besteht im werbefreien Angebot eine Möglichkeit derPreisdifferenzierung für zahlungspflichtige Angebote - Leserinnen undLeser sind bereit, für Werbefreiheit zu zahlen.5. Gedruckter Journalismus ist Türöffner und IdentitätsstifterDas Printprodukt überzeugt nach wie vor. Zum Markteintritt oderzur Stärkung der Markenidentität kann sich die Investition inPrintversionen lohnen. Denn Befragte schätzen die kompakte Bündelungder Inhalte und das Gefühl, ein wertiges Produkt in den Händen zuhalten. Die Zahlungsbereitschaft ist hier nach wie vor wesentlich
höher, und die Empfehlung lautet daher: Best-of-Inhalte auskoppeln
und zusätzlich als Printprodukt vertreiben.Das Whitepaper "Money for nothing and content for free -
Zahlungsbereitschaft für digitaljournalistische Inhalte" sowie das
begleitende Factsheet stehen Ihnen zum Download unter nachstehendem
Link zur Verfügung:
https://www.medienanstalt-nrw.de/zahlungsbereitschaftDas Forschungsprojekt ist vom Journalismus Lab der Landesanstalt
für Medien NRW initiiert worden. Das Lab unterstützt Medienschaffende
dabei, professionellen Journalismus innovativer, nutzerzentriert und
konkurrenzfähig zu machen. Dafür bietet es einen Rahmen, um zu
experimentieren, Inhalte und Technologien zusammenzubringen und
weiterzuentwickeln.