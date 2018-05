MoneyGram startet Geldtransfer auf alle Bankkonten in Ghana

Verbraucher in Afrikas fünftgrößtem Empfangsmarkt voninternationalen Überweisungen haben neue Möglichkeiten, ihr Geld zubekommenAccra, Ghana (ots/PRNewswire) - MoneyGram(https://www.moneygram.com/) (NASDAQ:MGI) gab heute den Start einesdirekten Geldtransferdienstes auf Bankkonten in Ghana bekannt. DieGelder können online über MoneyGram versandt oder bei einer dertausende von MoneyGram Filialen weltweit beauftragt werden. DerÜberweisungsbetrag steht dem Empfänger dann innerhalb weniger Minutenentweder bar, online oder an Geldautomaten zur Verfügung.Die neue Einzahlungsoption auf Bankkonten in Ghana zählt zuMoneyGrams Gesamtstrategie, seine digitale Präsenz auszubauen undKunden eine bequeme, leicht zugängliche technische Abwicklung ihrerBankgeschäfte anzubieten."Wir haben das Potenzial der steigenden Akzeptanz vonBankkontendienste in Ghana erkannt und wollen die finanzielleInklusion in dieser Region fördern, indem wir unseren Kunden mehrdigitale Geldtransferoptionen anbieten. Derzeit besteht unserglobales Zahlungsnetz aus mehr als 2 Milliarden Bankkonten undvirtuellen oder mobilen Konten in 48 Ländern," sagte Grant Lines,globaler Chief Revenue Officer bei MoneyGram.Angaben der Weltbank von 2017 zufolge flossen 2,2 MilliardenUS-Dollar nach Ghana, eine Steigerung von 4,3 % im Vergleich zu 2016,wodurch das Land auf den fünften Platz der größtenÜberweisungsempfänger in Afrika rückt. Die Zahlungseingänge stammenzum Großteil aus den Vereinigten Staaten (585 Millionen USD), Nigeria(395 Millionen USD), Großbritannien (286 Millionen USD), Italien (145Millionen USD) und Deutschland (115 Millionen USD).Weitere Informationen über den Dienst finden Sie aufhttp://moneygram.com.gh/accountdeposit#moneygramnewsInformationen zu MoneyGram InternationalMoneyGram ist ein globaler Anbieter innovativer Geldtransfer- undZahlungsoptionen und weltweit ein vertrauter Finanzpartner für IhreAngehörigen und Freunde. Wir verbinden Verbraucher schnell undbequem, ob online, mobil, über einen Kiosk oder Einzelhändler vorOrt. Unser Angebot umfasst auch Zahlungsaufträge, die Ausstellung vonZahlungsanweisungen und die Auszahlung offizieller Schecks inbestimmten Einzelhandelsmärkten. Weitere Informationen über MoneyGramInternational, Inc. finden Sie auf moneygram.com.(http://www.moneygram.com/)Pressekontakt:Maria Bankiet-KaminskaMoneyGramTel: + 48 (0) 22 377 2185Mobil: + 48 (0) 885 889 696Mail: MbankietKaminska@moneygram.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/600838/MoneyGram_International_Logo.jpgOriginal-Content von: MoneyGram, übermittelt durch news aktuell