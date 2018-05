Monet-Unterseekabel der nächsten Generation ist voll betriebsbereit

Interkontinentales Unterseekabel zwischen den Vereinigten Staatenund Brasilien geht online und bietet kommerzielleHigh-Speed-Verbindungen mit hohem ÜbertragungsvolumenChicago (ots/PRNewswire) - Die Unternehmen Algar Telecom(Brasilien), Angola Cables (Angola), Antel (Uruguay) und Alphabet,Inc. (Google) haben die Fertigstellung des 10.556 km umfassendenMonet Cable System bekannt gegeben. Damit besteht eine Verbindung vonBoca Raton in Florida zu den beiden brasilianischen StandortenFortaleza und Santos - ein modernes digitales Gateway zwischen denUSA und Brasilien mit einer Übertragungskapazität von mehr als 64TB/s.Das Monet Submarine Cable System, das auf Grundlage desSubCom-Open-Cables-Konzepts entwickelt wurde und darauf aufbaut,beinhaltet hoch moderne Unterseetechnik, die eine außergewöhnlichhohe Kapazität bei der Bandbreite und eine auf breiter Frontverbesserte Latenz-Leistung für das Internet bietet.Die jetzt bereitgestellten Möglichkeiten einer kommerziellenDatenübertragung und weiterer Dienste über das Unterseekabel werdendie aktuell gestellten Anforderungen an Verbindungen zwischenLateinamerika und den USA besser bedienen können. Zudem werdendarüber eine mächtige Plattform und ein stabiler Backbone zurVerfügung stehen, die für zukünftig benötigte und immer größereKapazitäten geeignet sind.Antonio Nunes, Vorstandsvorsitzender des Monet ExecutiveCommittee, sagte dazu: "Die Fertigstellung desMonet-Unterseekabelsystems ist ein unglaublich wichtiger Meilensteinfür den Markt, weil damit bei der Technik für Unterseekabel ein neuesNiveau erreicht wurde, auf dem die neuen Herausforderungen derdigitalen Weiterentwicklung angegangen werden können. DieAnstrengungen, die unternommen wurden, um dieses Unterseekabel mitdirekten Verbindungen und mit einer niedrigen Latenz, werden sich fürdie Wirtschaft in den jeweiligen Regionen wirklich auszahlen. Derderzeitige digitale Hype eröffnet einen völlig neuen Horizont undbringt neue geschäftliche Möglichkeiten mit sich, von denen vieleheute noch unbekannt sind. Das Monet wird mit Sicherheit einenBeitrag für die Entwicklung und für mehr Wohlstand leisten."Fakten über das Monet-Unterseekabel- Das Monet Cable System befindet sich im Besitz von Algar Telecom(ein brasilianisches Telekommunikationsunternehmen und Anbieter vonInternetdiensten), Angola Cables (ein angolanischesTelekommunikationsunternehmen, das im Großabnehmergeschäft tätigist), ANTEL (das staatlichen Telekom-Unternehmen aus Uruguay) sowieGoogle (einem global tätigen Technologieunternehmen).- Monet wird mit den fortschrittlichsten Technologien im Bereichqualitativ hochwertige Kabel mit 6 Glasfaserpaaren und fürDatenübertragung über Glasfaser ausgestattet sein. DieAnfangskapazität wird hier bei mindestens 64 TB/s (100 GB/s x 100Wellenlängen x 6 Glasfaserpaare) liegen.- Die kontinentalen Anschlussstellen des Monet Cable sind Boca Ratonin Florida sowie Fortaleza und Santos in Brasilien.Informationen zu den UnternehmenAlgar Telecom ist ein führendes brasilianischesTelekommunikationsunternehmen. Zu seinen Angeboten gehören Festnetz-und Mobilfunktelefonie, Internetzugang über Breitband (3G, 4G undADSL), datengestützte Kommunikation, Kabelfernsehen, IT-Lösungen,Datenfernübertragung auf nationaler und internationaler Ebene.Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://www.algartelecom.com.br/.Angola Cables ist ein multinationalesTelekommunikationsunternehmen, das im Großabnehmergeschäft tätig ist.Das Unternehmen besitzt ein großes Unterseekabelnetz im Atlantik undbetreibt zwei Rechenzentren. Es ist einer der größten Anteilseignerdes westafrikanischen Kabelnetzsystems (WACS, West Africa CableSystem) und stellt Netzbetreiberdienste im subsaharischen Afrikabereit. Dadurch ist das Unternehmen einem der wichtigsten IP-Anbieterfür Firmenkunden in der Region. Eines der Hauptprojekte, das SACS,wird das erste transatlantische Kabelsystem im südlichen Atlantiksein, das Brasilien mit Angola verbindet.Das Ziel von Angola Cables ist es, Angola zu einer der führendenDrehscheiben für Telekommunikation in Afrika zu machen. Erreichtwerden soll dies mithilfe des Breitbandausbaus in Nordost-Brasilien.Wir sorgen für eine Umstellung der derzeitigen, weltweit verwendetenKonfiguration bei IP-Übertragungen.Pressekontakt:www.angolacables.co.ao.Antel ist das staatliche uruguayische Telekommunikationsunternehmen,das sich insbesondere für einen universellen Standard beimBreitbandzugang einsetzt. Das Unternehmen hat bereits überzeugendeSchritte zur Überwindung der digitalen Lücke unternommen, wie etwa deraktuell landesweite Ausbau eines Glasfasernetzes. Antel kommt derzeitbei den Internetanschlüssen auf einen Anteil von 78 Prozent allerHaushalte im Land. Davon haben 68 Prozent einen Glasfaseranschluss.Antel war das erste Unternehmen in Lateinamerika, das KundenLTE-Technik zur Verfügung gestellt hat. Zudem steht es im Hinblick aufdie Geschwindigkeit für mobile Breitbandverbindungen in ganz Amerikaweiterhin auf Platz drei. Als Ergänzung des Monet-Systems soll dasnagelneue Tier-III-Rechenzentrum dienen, das sich strategisch günstigin der Mitte zwischen Brasilien und Argentinien befindet und Antel zudem Anbieter für Datenverbindungen und Cloud-Dienste in der Regionmacht. Weitere Informationen erhalten sie unter: www.antel.com.uy.Sammy BrowningWildfire+44 208 408 8000angolacables@wildfirepr.comOriginal-Content von: Angola Cables, übermittelt durch news aktuell