Mondly startet erste Augmented Reality-Erlebniswelt, die Spracherkennung für den Sprachunterricht nutzt

Brasov, Rumänien (ots/PRNewswire) -Mondly macht das Lernen von Sprachen mit Augmented Realitylebendig- Mondly, eine der populärsten Sprachplattformen mit 30 MillionenNutzern, hat heute MondlyAR veröffentlicht - der ersteSprachunterricht, der mit Augmented Reality und Chatbots mitSpracherkennung läuft.- Mondly wurde mit Facebooks FbStart "App des Jahres" für die RegionEMEA gewürdigt und als "Editors' Choice" von Google Playausgezeichnet, und hat mit über 700.000 Reviews eine 4,7/5Sterne-Bewertung im App Store und bei Google Play.- Mondly hat eng mit Google zusammengearbeitet, um MondlyAR mit derersten Welle von Augmented Reality-Apps einzuführen, die überGoogle Play verfügbar sind.Mondly bringt MondlyAR auf den Markt, der erste Sprachunterricht,der mit Augmented Reality und Chatbots mit Spracherkennung läuft.MondlyAR bietet virtuellen Unterricht und zielgerichteteKonversation in sieben Sprachen (Französisch, Spanisch, Italienisch,Portugiesisch, Deutsch, und amerikanisches und britisches Englisch).Ein virtueller Lehrer unterhält sich dabei, genau wie einmenschlicher Lehrer, mit dem Schüler, verarbeitet die gesprocheneSprache, bietet sofortiges Feedback und antwortet mit menschlicherStimme.Damit die Schüler besser verstehen und behalten, was man ihnenbeibringt, bringt Mondly virtuelle Planeten, Tiere, Musikinstrumenteund vieles andere mehr mit ein. Die Lernenden können sich diesenvirtuellen Gebilden nähern, um sie herumgehen und sogar mit ihneninteragieren, was das immersive Erlebnis noch verstärkt.Mondly hat eng mit Google kooperiert, um die AugmentedReality-Erfahrung mit ARCore zu erstellen. "Es war ungeheuerspannend, mit Google am Release von MondlyAR zu arbeiten. Diesbestärkt uns in unserer Überzeugung, dass wir bei der AugmentedReality-Innovation mit ganz weit vorne sind", sagt Mondly CEO AlexIliescu.Das Unternehmen plant, MondlyAR Ende des Monats im Apple App Storezu starten.MondlyAR revolutioniert das Lernen und macht AR für allezugänglichIliescu glaubt, das MondlyAR die Art und Weise, in der Menschenlernen, umwälzen wird: "Wir haben bei Mondly immer das Ziel verfolgt,die Zugangsbarrieren für das technologiebasierte Lernen zuminimieren. MondlyVR war bereits ein großer Schritt in die richtigeRichtung, und mit der Veröffentlichung von MondlyAR steht demimmersiven Sprachunterricht mit einem virtuellen Lehrer nicht malmehr ein Headset im Weg".Für die echte MondlyAR-Erfahrung kann man sich die Mondly-App auf Google Play herunterladen. Die Einführungslektionen sindkostenlos, den Zugang zum kompletten AR-Erlebnis gibt es beim Erwerbder Mondly Premium-Version, die für 9,99 USD pro Monat oder 47,99 USDpro Jahr vollen Zugriff und Lektionen in 33 Sprachen bietet.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.mondly.com/ar