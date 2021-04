Mondlandegerät von SpaceX: Die Nasa investiert!

Die NASA hat SpaceX mit einem 2,89-Milliarden-Dollar-Auftrag zur Entwicklung eines kommerziellen Landegeräts für Menschen beauftragt, das die nächsten beiden amerikanischen Astronauten sicher zum Mond bringen soll.

Die NASA kehrt mit dem Artemis-Programm zur Erforschung des Mondes zurück. Das Programm sieht vor, vier Astronauten an Bord des Orion-Raumschiffs in die Mondumlaufbahn zu schicken. Sobald sich das Raumschiff in seiner Umlaufbahn befindet, werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung