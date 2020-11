Mondelez International Aktie: So wollen sie ein Umsatzwachstum erzielen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mondelez International":

Der Snack- und Lebensmittelhersteller Mondelez International Inc. (NASDAQ:MDLZ) sollte in der Lage sein, eine Umsatzwachstumsrate von mindestens 3% aufrechtzuerhalten, sagte CEO Dirk Van de Put am Dienstag auf “Bloomberg Markets”: European Close”.

Wachstumsausblick

Das Geschäft von Mondelez ist sowohl dem Konsum zu Hause durch Snacks als auch durch Außer-Haus-Gegenstände wie Schokoriegel und Kaugummi ausgesetzt, sagte Van de Put als Reaktion auf die Gewinnmitteilung



