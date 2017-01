Der Mond ist aufgegangen - Aber beeinflusst er auch unser Wetter? (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Der Mond ist unser ständiger Begleiter und viele Menschen fühlensich magisch von ihm angezogen. Besonders bei Vollmond, wenn er sichuns in seiner ganzen Pracht zeigt. So mancher fühlt sich dann von ihmum den Schlaf gebracht - und der eine oder andere glaubt ja auchfelsenfest daran, dass der Vollmond stark unser Wetter beeinflusst.Ob an der Geschichte wirklich was dran ist, verrät Ihnen (zumnächsten Vollmond am 24.01.17) Helke Michael.Sprecherin: Um den Mond ranken sich viele Mythen. Und auch dieeine oder andere alte Bauernregel dreht sich um den Erdtrabanten:O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 0:18 Min.): "'Melkt die Bäuerin nachtsdie Ziegen, wird es wohl am Vollmond liegen'. Und was wir schonmerken: das wird auch nicht ganz so tierisch ernst genommen. Ganzanders die Astrologen, die sehen das schon sehr ernst. Die gehennämlich davon aus, dass der Vollmond für Schlafwandeln verantwortlichist. Moderne Studien kommen allerdings zu dem Ergebnis, heutzutagewird auf Lichtreklame schlafgewandelt."Sprecherin: So der WetterOnline-Moderator Jürgen Vollmer. Einsstimmt aber auf jeden Fall: Der Mond hebt mit seinen enormen Kräftenzweimal am Tag den Meeresspiegel.O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 0:17 Min.): "Die Wenigsten wissen, dassselbst die Erdkruste unter unseren Füßen sich um 30 bis 40 Zentimetersogar noch im Rhythmus von Ebbe und Flut mitbewegt. Und das Gleichegilt natürlich auch für den Luftozean. Luftdruckschwankungen findenstatt, die allerdings in der freien Atmosphäre kaum messbar sind. Wirmerken davon nicht viel."Sprecherin: Und das lässt sich auch ganz leicht erklären.O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 0:17 Min.): "Die Luft hat nämlich eine umetwa 800-mal geringere Dichte als Wasser und damit fehlt denGezeitenkräften ganz einfach die Angriffsfläche. Stellen sie sich einWolkentröpfchen vor. Winzig klein, da kann nicht viel passieren, dakann sich nicht viel bewegen und deswegen bleiben die Auswirkungenfür uns Meteorologen im nicht messbaren Bereich."Sprecherin: Der Mond hat also auf unser Wetter keinen Einfluss.O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 0:16 Min.): "Wenn das so wäre, dannmüsste sich das Wetter rund um die Erde jedes Mal, wenn Vollmond ist,zur selben Zeit ändern. Das kann nicht funktionieren. Das wäreWetterchaos. Aber so viel räume ich dann doch mal ein: Scheinbar hatder Mond doch einen ganz schön großen Einfluss auf die menschlicheFantasie. Vielleicht sind deshalb so viele Mythen im Umlauf."Sprecherin: Wie zum Beispiel: Dass glasklare Vollmondnächtebesonders kalt sind.O-Ton 5 (Jürgen Vollmer, 0:13 Min.): "Das liegt aber nicht daran,weil der Mond die Kälte machen würde, sondern daran, dass keineWolken da sind und wann immer keine Wolken da sind, entsteht vomBoden her durch die Wärmeabstrahlung in der Nacht die Kälte frisch.Sie entsteht also auf der Erde. Der Mond hat damit gar nichts zutun."Abmoderationsvorschlag:Mehr zum Thema sowie aktuelle Wetterinfos weltweit und in IhrerRegion finden Sie im Netz unter www.wetteronline.de und in derWetterOnline-App.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Matthias Habelpresse@wetteronline.dehttps://wo.wetteronline.de/presseTelefon: +49 228 55 937-929Original-Content von: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH, übermittelt durch news aktuell