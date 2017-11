München (ots) - Das Erste war im Oktober zur Hauptsendezeit von20:00 bis 23:00 Uhr das meistgesehene Fernsehprogramm Deutschlands.Mit einem Marktanteil von 14,5 Prozent lag Das Erste vor dem ZDF(13,5 % MA), RTL (10,5 % MA), Sat.1 (5,6 % MA) und ProSieben (5,3 %MA). Die Dritten Programme der ARD lagen mit einem Marktanteil von14,1 Prozent direkt hinter dem Ersten auf Platz zwei in derZuschauergunst. In der Gesamtbilanz kam Das Erste auf einenMarktanteil von 10,9 Prozent; die Dritten Programme der ARD lagen bei12,8 Prozent; das ZDF erreichte 12,4 Prozent. RTL erzielte einenGesamtmarktanteil von 9,4 Prozent und Sat.1 6,8 Prozent.Das fiktionale Programm des Ersten dominiert im Oktober auf denvorderen Plätzen der meistgesehenen Sendungen. Unter den Top Tenwaren allein fünf "Tatort"-Erstausstrahlungen: "Der rote Schatten"(SWR) am 15.10. (9,38 Mio. / 27,3 % MA) "Goldbach" (SWR) am 1.10.(9,24 Mio. / 27,0 % MA), "Hardcore" (BR) am 8.10. (9,21 Mio. / 25,4 %MA), "Zurück ins Licht" (RB) am 22.10. (8,97 Mio. / 24,5 % MA) und"Fürchte dich" (HR) am 29.10. (6,90 Mio. / 19,3 % MA).Aber auch die DonnerstagsKrimis konnten beim Publikum punkten: DenBozen-Krimi "In der Falle" (ARD Degeto) sahen am 12. Oktober 6,52Mio. Zuschauer (22,0 % MA); die beiden Usedom-Krimis "Nebelwand"(NDR/ARD Degeto) und "Trugspur" (NDR/ARD Degeto) verfolgten am 19.und 26. Oktober 6,21 Mio. (20,4 % MA) bzw. 5,92 Mio. (19, 3 % MA).Am Samstagabend, 7. Oktober, sahen 6,15 Mio. Zuschauer denThriller "Sanft schläft der Tod" (ARD Degeto) von Regisseur MarcoKreuzpaintner, das entspricht einem Marktanteil von 20,7 Prozent.Hans-Christian Schmids Miniserie "Das Verschwinden" (BR/ARDDegeto/NDR/SWR) - eine spannende Mischung aus klassischem Krimi-Plot,Familien- und Kleinstadtdrama, Coming-of-Age-Geschichte und demSittenbild einer Grenzregion - erreichte auf dem Sendeplatz um 21:45Uhr ab dem 22. Oktober durchschnittlich 3,04 Millionen Zuschauer, dassind über die vier Teile hinweg 11,8 % MA für diesen erzählerischanspruchsvollen und filmisch dichten Stoff.Und Das Erste startete am gestrigen 1. November bei denFernsehfilmen sehr erfolgreich in den neuen Monat: "Eine gute Mutter"(NDR/ARD Degeto) - Claudia Gardes außergewöhnlicher Fernsehfilm mitPetra Schmidt-Schaller über eine alleinerziehende junge Frau, dietrotz ihrer psychischen Labilität versucht, ihren beiden Kindern einegute Mutter zu sein - sahen 4,89 Millionen Zuschauer, das entsprichteinem Marktanteil von 15,1 Prozent. "Eine gute Mutter" war damit nach"Katharina Luther" der bisher zweitstärkste Fernsehfilm amFilmMittwoch in diesem Jahr.Der Fußball dominierte am Mittwochabend, 25. Oktober, dasProgramm: 9,01 Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteilvon 33,0 Prozent, verfolgten das DFB-Pokal-Spiel RB Leipzig gegen denFC Bayern München im Ersten.Hervorragende Ergebnisse bei der Reichweite erzielte auch die"Tagesschau": Mit durchschnittlich 10,61 Millionen Zuschauern (36,3 %MA) im Ersten, den Dritten, Phoenix, ARD-alpha sowie tagesschau 24war die 20:00 Uhr-"Tagesschau" auch im Oktober 2017 die meistgeseheneNachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Die "heute"-Sendung im ZDFund in 3sat erreichte durchschnittlich 4,05 Millionen Zuschauer (17,3% MA), "RTL aktuell" kam auf 3,15 Millionen Zuschauer (14,2 % MA) unddie "Sat.1 Nachrichten" auf 1,67 Millionen (5,8 % MA).Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell