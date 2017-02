Monatliche Mindestlöhne unter 500 Euro im Osten und deutlich über 1000 Euro im Nordwesten der EU

Luxemburg (ots) - Die 22 Mitgliedstaaten der Europäischen Union(EU) mit nationalem Mindestlohn (in Dänemark, Italien, Zypern,Österreich, Finnland und Schweden gibt es keine derartige Regelung)lassen sich, basierend auf dessen Höhe in Euro, in drei Hauptgruppenunterteilen.Zehn im Osten der EU gelegene Mitgliedstaaten hatten im Januar2017 Mindestlöhne von unter 500 Euro pro Monat: Bulgarien (235 Euro),Rumänien (275 Euro), Lettland und Litauen (je 380 Euro), dieTschechische Republik (407 Euro), Ungarn (412 Euro), Kroatien (433Euro), die Slowakei (435 Euro), Polen (453 Euro) und Estland (470Euro).In fünf im Süden gelegenen Mitgliedstaaten lagen die Mindestlöhnezwischen 500 und 1 000 Euro monatlich: in Portugal (650 Euro),Griechenland (684 Euro), Malta (736 Euro), Slowenien (805 Euro) undSpanien (826 Euro).In Deutschland (1 498 Euro), ebenso wie in den übrigen sechsMitgliedstaaten, die sich ebenfalls alle im Westen und Norden der EUbefinden, lagen die Mindestlöhne deutlich über 1 000 Euro pro Monat:im Vereinigten Königreich (1 397 Euro), in Frankreich (1 480 Euro),Belgien (1 532 Euro), den Niederlanden (1 552 Euro), Irland (1 563Euro) und Luxemburg (1 999 Euro).Diese Informationen stammen aus einem Artikel, der von Eurostat,dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht wird.In den betreffenden 22 Mitgliedstaaten ist der höchsteMindestlohn (Luxemburg) etwa 9-mal so hoch wie der niedrigste(Bulgarien). Der Abstand verringert sich jedoch auf ein Verhältnisvon 1:3, wenn Preisniveauunterschiede beseitigt werden undMindestlöhne in Kaufkraftstandards (KKS) ausgedrückt werden.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter: @EU_EurostatPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell