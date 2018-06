Ein Monat DSGVO: Panik hat sich gelegt, Unternehmen machen ihre Hausaufgaben / 80 Prozent können neue Datenschutzrichtlinie intern umsetzen

München (ots) - Einen Monat nach Inkrafttreten der neuenEuropäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind vieleUnternehmen noch immer mit der Umsetzung der neuen Richtlinienbeschäftigt. "Vor allem Unternehmen unter 20 Mitarbeitern hatten denStichtag 25. Mai unterschätzt - obwohl es bereits eine Übergangszeitfür zwei Jahren gegeben hatte. Darüber hinaus ist vielen Unternehmenerst im vergangenen Monat bewusst geworden, dass es bei derVerordnung um mehr als die Double-Opt-In-Regel bei Werbemails geht,die ohnehin im Wettbewerbsrecht geregelt ist und jetzt lediglichverschärft wurde", erklärt Datenschutzexperte René Rautenberg vonERSecure. Zudem sollten Unternehmen nicht den Fehler begehen, dieDSGVO auf Digitalthemen zu reduzieren, da die analogeDatenspeicherung ebenso betroffen ist.Nach seinen Beobachtungen können kleinere Unternehmen unterentsprechender Anleitung den bürokratischen Teil derDSGVO-Anforderungen in etwa drei Personentagen umsetzen. "Es gibteinen Aufwand, der ist jedoch überschaubar", erklärt er. Der Experterät, sämtliche Bereiche schrittweise an das neue Regelwerkanzupassen, in denen Daten von Mitarbeitern, Kunden und Lieferantenerfasst und verarbeitet werden. Rund 80 Prozent der Unternehmenkönnen die schärferen Datenschutzregeln mit Hilfe einerentsprechenden Software beziehungsweise externenDatenschutzbeauftragten selbst realisieren.Der Datenschutzbeauftragte warnt Unternehmen, sich in trügerischerSicherheit zu wähnen. "Im Augenblick haben die Behörden selbst alleHände voll zu tun. In Bayern etwa wurde die Frist für alleUnternehmen mit mehr als 10 festen Mitarbeitern bis 31. Augustverlängert, einen Datenschutzbeauftragten zu ernennen und zu melden.Diesen Aufschub sollten Unternehmen nutzen und ihre Hausaufgabenmachen. Wer nachweisen kann, dass er das Thema ernst genommen hat,hat im Ernstfall bessere Karten."Über ERSecureErSecure ist ein Datenschutz-Managementsystem. Die Plattformunterstützt Unternehmen, die geforderten Vorgaben des EU-Gesetzgebersschnell und unkompliziert zu realisieren. Ziel ist es, dassUnternehmen durch eLearning-Tools intern selbst einen rechtssicherenDatenschutz implementieren. Gegründet wurde die Plattform von RenéRautenberg, der bereits seit mehr als zehn Jahren ausgebildeterDatenschutzexperte ist und die Themen IT-Sicherheit mit Datenschutzkombiniert. Darüber hinaus können Unternehmen über ErSeure auf einenOnline-Datenschutzbeauftragten zugreifen, um notwendige rechtlicheAnforderungen zu erfüllen. Die René Rautenberg GmbH zählt mit mehrals 20 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern auf diesem Gebiet.www.er-secure.dePressekontakt:SCRIVO PUBLIC RELATIONSElvirastraße 4, Rgb.D-80636 Münchentel: +49 89 45 23 508 15mobil: +49 1512 1731447fax: +49 89 45 23 508 20email: tristan.thaller@scrivo-pr.deweb: www.scrivo-pr.deOriginal-Content von: ErSecure, übermittelt durch news aktuell