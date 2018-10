Ein Monat Baukindergeld: Jeder fünfte Immobilieninteressent erkundigt sich im Erstgespräch nach neuer Förderung / Wenn Förderung in Sondertilgung investiert wird, ist deutliche Zinsersparnis möglich

München (ots) - Einen Monat nach Einführung des Baukindergeldes am18. September verzeichnet Interhyp, Deutschlands größter Vermittlerprivater Baufinanzierungen, reges Interesse an der staatlichenFörderung. "Rund jeder fünfte Finanzierungsinteressent erkundigt sichbereits im Erstgespräch nach dem Baukindergeld", sagt Mirjam Mohr,Vorständin bei der Interhyp AG. Die Expertin rät Immobilienkäufern,beim Kreditvergleich auf die Konditionen für Sondertilgungen zuachten.Bei zwei Kindern kann ein Immobilienkäufer fortan über 10 Jahregerechnet eine Förderung von bis zu 24.000 Euro erhalten - wenn dieentsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Das Baukindergeld lässtsich jedoch nicht zu Beginn der Finanzierung auf das Eigenkapitalanrechnen, was für viele Finanzierungswillige wichtig wäre.Allerdings kann der Zuschuss für die Tilgung eingesetzt werden. "Wirraten Immobilienkäufern, mit dem Baukindergeld von jährlichenSondertilgungen ab Beginn der Kreditlaufzeit Gebrauch zu machen unddamit den Nutzen der Förderung zu verstärken", erklärt Mirjam Mohr.Je nach Kreditlaufzeit kann das Baukindergeld auf diesem Wege dieTilgung beschleunigen, sodass die Restschuld geringer ausfällt unddas Darlehen früher abgezahlt ist.Eine Familie mit zwei Kindern nimmt zum Beispiel einen Baukreditin Höhe von 200.000 Euro mit 15-jährigen Sollzinsbindung (effektiverJahreszins 1,80 Prozent) auf. Die monatliche Kreditrate beträgt 1.000Euro, die jährliche Anfangstilgung beläuft sich auf 4,2 Prozent. DasBaukindergeld in Höhe von 2.400 Euro wird als jährlicheSondertilgungszahlung eingebracht. Ohne die Förderung wären über dieKreditlaufzeit rund 35.500 Euro an Zinszahlungen zu leisten, mitBaukindergeld etwa 31.000 Euro. Mohr: "Bei einem Kredit mit 30 JahrenZinsbindung kann die Förderung einen noch größeren Effekt haben".Wird der Zuschuss in der ersten Dekade in die jährliche Sondertilgunginvestiert, summiert sich die Ersparnis der Zinskosten über dasgesamte Darlehen auf bis zu 20.000 Euro.Kreditinstitute bieten Sondertilgungen zu unterschiedlichenKonditionen an. Kreditnehmer sollten sich dazu also gut beratenlassen. Fünf Prozent der Nettodarlehenssumme pro Jahr können lautInterhyp bei den meisten Kreditgebern kostenlos getilgt werden, beieinigen Anbietern bis zu 10 Prozent. Der Interhyp-Tilgungsrechnergibt einen ersten Indikator für die Zinsersparnis durch dieFörderung.Weitere Informationen zum Baukindergeld finden Sie hier:http://ots.de/R6aEu8Über die Interhyp GruppeDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2017 ein Baufinanzierungsvolumen von 19,8 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mitkundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichnetenKompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppebeschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an 110 Standortenpersönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Ingo Buchholzer, Pressesprecher InterhypTelefon (089) 20 30 7 - 13 90E-Mail: ingo.buchholzer@interhyp.dewww.interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell