Monarch Casino & Resort: War das schon alles?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Monarch Casino & Resort, die im Segment "Casinos & Spiele" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.11.2020, 14:55 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 49.4 USD.

Die Aussichten für Monarch Casino & Resort haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Monarch Casino & Resort damit 10,03 Prozent unter dem Durchschnitt (23 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 13,02 Prozent. Monarch Casino & Resort liegt aktuell 0,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Monarch Casino & Resort in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Monarch Casino & Resort haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Monarch Casino & Resort bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 62,7 liegt Monarch Casino & Resort über dem Branchendurchschnitt (5 Prozent). Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 59,92 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Monarch Casino & Resort?

Wie wird sich Monarch Casino & Resort nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Monarch Casino & Resort Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Monarch Casino & Resort Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken