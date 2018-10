Monarch Casino & Resort: Der Hammer!

Am 26.10.2018 ging die Aktie Monarch Casino & Resort an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 40,47 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Casinos & Spiele".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Monarch Casino & Resort entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Monarch Casino & Resort erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,34 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gaming, Lodging & Restaurants"-Branche sind im Durchschnitt um 22,98 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -31,31 Prozent im Branchenvergleich für Monarch Casino & Resort bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,87 Prozent im letzten Jahr. Monarch Casino & Resort lag 26,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Monarch Casino & Resort liegt mit einem Wert von 19,94 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 54 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" von 43,62. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Monarch Casino & Resort-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Sell"-Rating für die Monarch Casino & Resort-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Monarch Casino & Resort vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 39 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -3,63 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (40,47 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Monarch Casino & Resort somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.