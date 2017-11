Monaco wählt Gemaltos innovative Metallkarte, um Kryptowährung in jede Brieftasche zu bringen

Weitere Suchergebnisse zu "Gemalto":

Hong Kong (ots/PRNewswire) -Monaco, eine zukunftsweisende Zahlungs- undKryptowährungsplattform, hat Gemalto als Partner ausgewählt, uminnovative Zahlungskartenkörper zu fertigen. Darunter befinden sichauch die exklusiven Monaco Visa Platinum Prepaid-Karten aus Metall.In der Finanzwelt stehen Metallkarten für Premiumprodukte undServices, die nur einem ausgewählten Kundenkreis vorbehalten sind.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/602477/Monaco_Logo.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/602476/Monaco_Visa.jpg )Kombiniert mit der Monaco App können Nutzer künftig mit den MonacoVisa Prepaid-Karten in Kryptowährung überall dort bezahlen, wo auchVisa Karten akzeptiert werden. Dabei fallen keine Wechselgebühren an,weil die Kryptowährung zu reinen Interbanken-Kursen in gängigeZahlungsmittel getauscht wird. Darüber hinaus erhalten die Nutzereine Gutschrift in Kryptpwährung von bis zu 2% auf jede Zahlung, diesie mit dieser Karte leisten.Kris Marszalek, Mitbegründer und CEO von Monaco sagte: "Durchunsere Partnerschaft mit Gemalto können wir unseren Kunden einhochfunktionales und gleichzeitig sehr schönes Produkt anbieten, dasdie Nutzer stolz zeigen können und hoffentlich gerne als ihrebevorzugte Karte verwenden.""Finanzinstitutionen auf der ganzen Welt investieren verstärkt ininnovative Kartenkörper um ihre Dienstleistungen zu vermarkten.Gerade Metallkarten werden dabei mit Premium-Service, Exklusivitätund Mehrwert assoziiert", sagt Michael Au, Senior Vice President ofBanking & Payment Asia bei Gemalto.Das Portfolio der Monaco Karten reicht von der klassischen VisaPrepaid-Karte "Midnight Blue" aus Plastik bis hin zu den limitiertenVisa Platin Prepaid-Karten aus Metall in einem matten Finish. Dieexklusiven Metallkarten werden in den Ausführungen Ruby Steel, RoseGold, Space Gray, und Obsidian Black erhältlich sein. Die Kartenverfügen über modernste Sicherheitskomponenten für sichereTransaktionen auf der ganzen Welt. Integrierte NFC-Technologieermöglicht kontaktloses Bezahlen für mehr Flexibilität und Komfort.Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.mona.co.Die Monaco App ist zum Download für iOS- und Android-Nutzerverfügbar.Über MonacoDie Monaco Technology GmbH ist Anbieter einer zukunftsweisendenZahlungs- und Kryptowährungsplattform, mit der Kunden Kryptowährungenwie Bitcoin und Ethereum zu reinen Interbanken-Wechselkursen kaufen,wechseln und ausgeben können. Monaco ist im Juni 2016 gegründetworden und erzielte in einer der bisher erfolgreichstenToken-Sale-Aktionen eine Kapitalaufnahme von über 26,7 MillionenUS-Dollar. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz undunterhält Niederlassungen in Hongkong und Singapur. WeitereInformationen finden Sie auf: http://www.mona.coÜber GemaltoGemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führendeUnternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatzvon 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 und Kunden in über 180 Ländern.In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen. Vonsicherer Software bis Biometrie und Verschlüsselung könnenUnternehmen und Behörden mit unseren Technologien und ServicesIdentitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zugewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetztenObjekten und der Cloud zu ermöglichen. Gemalto(http://www.boerse.de/wertpapier/NL0000400653) bietet Lösungen amPuls des modernen Lebens, von Zahlungssystem bis zurUnternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wirauthentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsselnDaten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichenunseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen undDinge zu liefern.Unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 112Niederlassungen, 43 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 30Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 48 Ländern.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.de oderfolgen Sie uns auf Twitter unter @gemaltoDE.Pressekontakt:MonacoPR@hoffman.com+852-2231-8116Original-Content von: Monaco, übermittelt durch news aktuell