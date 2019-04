Monaco veranstaltet Anthony Ritossas 9. Global Family Office Investment Summit vom 18. bis 20. Juni, der Vermögen in Höhe von 4 Billiarden USD repräsentiert

Monte Carlo, Monaco (ots/PRNewswire) - Der 9. Global Family OfficeSummit findet erneut in Monaco vom 18. bis 20. Juni unter derSchirmherrschaft seiner Durchlaucht Prinz Albert II. von Monaco stattund wird vom 600 Jahre alten Ritossa Family Office ausgerichtet.Lokale Führungskräfte bereiten sich darauf vor, die Elite von mehrals 400 Milliardären, Scheichs, königlichen Familien undGeschäftsführern, die 4 Billionen Dollar an Anlagevermögenrepräsentieren, im Fairmont Monte Carlo Hotel zu empfangen.Erstmals findet am Freitag, d. 21. Juni, das Single Family OfficeInternational Tennis-Turnier von 9.00 bis 18.00 Uhr unter der Leitungdes legendären ATP-Tennisprofis Diego Nargiso statt. Im Monte-CarloCountry Club werden maximal 100 Spieler im Einzel und Doppel, Herrenund Damen, erwartet. MCCC Director Monsieur Eric Seigle wird die dreibesten Gewinner jeder Kategorie persönlich mit ihren Preisenvorstellen.Auf dem Monaco Summit werden zwei Tage lang hochrangige Debattenund Diskussionen über aktuelle Weltereignisse undInvestitionsmöglichkeiten auf höchster Ebene diskutiert, darunter:- Die mächtigsten Frauen der Welt- Geheimnisse preisgekrönter Investmentmanager- Vom heutigen Blockain-Boom profitieren- Was erfahrene Global Leaders von heute für die Zukunft derPhilanthropie hoffen- Family Office-Ausblick für 2019 und darüber hinaus- Auswirkungen von Investitionen- In Kunst investieren"Anthony Ritossa und ich sehen uns einer langfristigenPartnerschaft im Interesse der großen Familien und Family Officesverpflichtet, die den Gipfel als wichtige Gelegenheit fürInteraktionen und Zusammenarbeit betrachten. Kein anderer Eventweltweit kann mit der hohen Qualität der ausdrucksstarken Redner undDelegierten des Ritossa Family Office Summit mithalten", so GuiseppeAmbrosio, President of the Monaco Single & Multi Family OfficeInternational Association. "Die Resonanz auf dem Monaco Summit war soüberwältigend, dass wir den Summit ins Fairmont Monte Carlo Hotelverlegen mussten, um eine Rekordzahl von Gästen unterzubringen.""Monaco ist stets der perfekte Ort für unsere Family OfficeSummits und ich freue mich darauf, den 4. Event hier im Juniausrichten zu können. Es ist vor allem der Unterstützung von PrinzAlbert II. von Monaco, Giuseppe Ambrosio und dem Summit AdvisoryBoard zu verdanken, dass sich dieser Event zu einer solchenWeltsensation entwickelt hat", so Anthony Ritossa, Chairman ofRitossa Family Office."Ich habe buchstäblich Tausende von Events und Konferenzen auf derganzen Welt organisiert, bin jedoch dabei nie auf eine so breitePalette von Visionen und Projekten gestoßen. Die offizielleUnterstützung durch Sheik Zayed und den Prinzen von Monaco, dieAnwesenheit der Erben der Herrscherfamilien von Bahrain undJugoslawien, der Erben von Reynolds, Rockefeller, Bismarck, Muhammad,Menelik, Selassie und einer höchst innovativen Finanzplattform istbeispiellos. Ihr Event steht an erster Stelle als der erstaunlichsteund genialste Weltgipfel. Ich bin sehr stolz auf die Zusammenarbeit",so Matteo Peri, CNBC Europe."Ihr wunderbarer Gipfel hat sich für mich als die beste Konferenzherausgestellt, an der ich jemals teilgenommen habe. Es ist einzigund allein Ihren großartigen Bemühungen und Ihrem Management zuverdanken, dass diese Konferenz so erfolgreich, so anregend und sonutzbringend für alle Beteiligten war", so Hadi Al Alawi, Chairman &CEO, Al Hayat Group, Kingdom of Bahrain."Ritossa Summits sind die besten Gipfel in einem perfekten Umfeld.Wir konnten Investitionen in Höhe von 360 Millionen USD erzielen", soNick Ayton, Founder & CEO, Chainstarter Ventures & Family OfficeDigital Asset Advisor, UK."Die Teilnahme am 8. Global Family Office Investment Summiterzielte enorme Ergebnisse. Besonderer Dank gilt hier Anthony Ritossafür seine große Gastfreundschaft. Ich freue mich schon auf den 9.Global Family Office Investment Summit in Monte Carlo, Monaco", soAbdullah Al-Weshah, Private Office of H.E. Mubarak Bin Hamoodah, UAE."Der 8. Global Family Office Summit ist die krönende Vollendungfür Anthony Ritossa und alle Beteiligten. Es überrascht deshalbnicht, dass dieser Gipfel als das größte und weltweit exklusivsteFamily Office-Treffen aller Zeiten gilt und es ist eine Ehre, dieSchirmherrschaft für eine solch illustre Veranstaltung zu übernehmen.Wie auf vergangenen Gipfeln trafen sich viele prominente Familien ausaller Welt, um hochrangige Diskussionen darüber zu führen, wie dasFamilienerbe bereichert, Reichtum vermehrt und bewahrt werden kannund um Ideen auszutauschen. Wir freuen uns schon auf zukünftigeEvents", so Mohamed Al Ali, CEO & Advisor, Sheikh Ahmed Al MaktoumInternational Investments Enterprise, UAE.Weitere Informationen zum bevorstehenden 9. Global Family OfficeSummit (nur auf Einladung) in Monaco vom 18. bis zum 20. Weitere Informationen zum bevorstehenden 9. Global Family OfficeSummit (nur auf Einladung) in Monaco vom 18. bis zum 20. Junierhalten Sie per E-Mail an info@MonacoSummit.org.Hinweise zur Monaco Single & Multi Family Office InternationalAssociation und zur Akkreditierung lokaler monegassischer FamilyOffices erhalten Sie per E-Mail an Giuseppe Ambrosio unterinfo.mc.foa@gmail.com.Pressekontakt:Charlotte Luer+1-239-404-6785cluer@ljhfm.com