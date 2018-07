Monaco tritt mit einer neuen Marke als CRYPTO.com wieder in Erscheinung, um den weltweiten Übergang zur Kryptowährung zu beschleunigen

Hong Kong (ots/PRNewswire) -Konsumentenorientierte Produkte, einschließlich von Karten- undGeldbörsen-Apps, sind mit der neuen Marke MCO wieder neuentstanden.Monaco, das Pionierunternehmen im Bereich der Kryptowährung undder Finanzdienstleistungen, gibt heute seinen neuen Markenauftrittals CRYPTO.com (http://www.crypto.com/) bekannt, was seine weltweiteMission zur Entwicklung, zur Akzeptanz und zum Übergang zurKryptowährung widerspiegelt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/715181/CRYPTO_Logo.jpg )Sein integriertes Portfolio an Premium KonsumentenKryptowährungsprodukten, die vormals unter der Marke Monaco -einschließlich der Geldbörsen- und der Visazahlungs-App - bekanntwaren, wird als MCO neu entstehen, um dem Namen der Münze, den dasUnternehmen als Firmennamen nutzt, alle Ehre zu erweisen. Darüberhinaus hat CRYPTO.com´s MCO heute ein Whitepaper herausgebracht, uman alte Errungenschaften wieder anzuknüpfen und seine Vision, seineStrategie, seine neuen Produkte und seine Dienstleistungen, die übersein Pipelinenetzwerk verfügbar sind, hervorzuheben.Kris Marszalek, Mitbegründer und CEO von CRYPTO.com, führte aus:"CRYPTO.com gibt uns eine energiegeladene, neue Identität, die vollin Linie mit unserer ursprünglichen Vision, eine Kryptowährung injede Geldbörse zu bringen, steht. Da der Name, den wir uns gegebenhaben, auch für den gesamten Sektor steht, ist es eine großeHerausforderung, der Fackelträger zu sein. Wir werden uns bemühen,unserem Namen gemäßen, entsprechend wirkungsvollen Eindruck zuhinterlassen und eine Infrastruktur aufzubauen, die das Wachstum desÖkosystems sicherstellt, und wir werden alle Versprechen umsetzen, umdie Zukunft zu dezentralisieren."Marszalek führte weiter aus: "Heute bringen wir auch das MCOWhitepaper 2.0 heraus, welches eine in sich geschlossene undaufeinander abgestimmte Auswahl an Finanzdienstleistungen für dieKonsumenten aufzeigt, die auf Blockchaining beruht und durch diesesumfassend wirksam wird. In ihrer Gesamtheit werden diese Produkte dieArt und Weise, wie die Kunden Geld ausgeben, bewegen und investieren,verändern. Wir sind sehr glücklich, dass wir ein Weltklasse-Team imletzten Jahr aufgebaut haben, und ich könnte nicht stolzer auf das,was das Team bereits geleistet hat, sein. Ich ermutige die gesamteMCO Gemeinschaft, sich nun das Whitepaper auf http://www.crypto.comanzusehen.""Unser neuer Markenauftritt als CRYPTO.com wird nicht unserenMarkteinführungsplan für die Visa Karte beeinträchtigen."Unter CRYPTO.com schafft die MCO Produktmarke einevereinheitlichte Identität für seine neuen und bestehenden Produkt-und Dienstleistungsangebote für die Konsumenten:MCO Produkte- MCO Visa Karte (https://mco.crypto.com/en/cards.html), eine Karte,die es Nutzern erlaubt, Kryptowährung überall dort auszugeben, woVisa akzeptiert wird;- MCO Geldbörsen App (https://mco.crypto.com/en/wallet.html), einemobile Geldbörse, die es Nutzern ermöglicht, vier Kryptowährungenund sieben Fiat-Währungen zu kaufen, zu tauschen und zu versendenund über 200 Münzen auf den Kryptowährungsmärkten nachzuverfolgen;- MCO Crypto Invest (https://mco.crypto.com/en/crypto_invest.html),ein Robo-Beratungs-Kryptowährungs-Investmenttool;- MCO Crypto Credit (https://mco.crypto.com/en/crypto_credit.html),eine Kryptokreditdienstleistung, die es Kunden ermöglicht, ihreKryptowährung zu deponieren und Kredite zu erhalten, die sie mitihrer MCO Visa Karte ausgeben können.MCO Dienstleistungen & Vorteile- MCO Private (https://mco.crypto.com/en/cards.html), einmaßgeschneiderter Dienst für Investoren, die in hohen Nettowertbietende Kryptowährungen investieren;- Platinum Empfehlungsprogramm(https://mco.crypto.com/en/token_rewards.html), ein einzigartigesEmpfehlungsprogramm unter Kollegen und Geschäftspartnern;- Crypto Geldbörsen Cashback(https://mco.crypto.com/en/token_rewards.html), ein Programm, dasCashbackbelohnungen für alle Käufe und Wechselvorgänge vonKryptowährungen in der MCO Geldbörse bietet;- Crypto Airdrops (https://mco.crypto.com/en/token_rewards.html),ad-hoc Währungsabwürfe (Airdrops) an Nutzer hinsichtlichausgewählter Währungen, die in der MCO Geldbörsen-App aufgeführtsind.Weitere Informationen über die oben genannten Produkte undDienstleistungen sind im MCO Whitepaper 2.0 hier(https://crypto.com/mco_whitepaper) erhältlich.CRYPTO.com hat damit begonnen, alle seine digitalen Werte,einschließlich seiner neuen Webseite: http://www.crypto.com , zuaktualisieren. Es dient ebenso als Gateway zur neugestalteten MCOWebseite - mco.crypto.com - welche Informationen über MCO Produktebietet.Die neuen Links in den sozialen Medien sind die folgenden:Channel CRYPTO.com MCOTwitter twitter.com/TheCryptoComtwitter.com/MCOCryptoOfficialTelegram t.me/Crypto.com t.me/MCOCrypto(Neue Seite)t.me/MCOCryptoAnnouncements(Neue Seite)t.me/MCOCrypto_KoreaReddit reddit.com/r/Crypto_comreddit.com/r/MCOCrypto (NeueSeite)Facebook facebook.com/Crypto.com.officialfacebook.com/MCOCryptoOfficialInstagram instagram.com/Crypto.com.officialinstagram.com/MCOCryptoOfficialLinkedInlinkedin.com/company/Crypto.comMedium medium.com/@Crypto.commedium.com/@MCOCryptoDiscord discord.gg/B6cZahJÜber CRYPTO.comCRYPTO.com, die Pionierplattform für Zahlungen undKryptowährungen, die früher als Monaco bekannt war, ist bestrebt, denweltweiten Übergang zu Kryptowährungen voranzutreiben. Seine Finanzdienstleistungen für Endkunden sind unter der Marke MCO verfügbar, einschließlich der MCO Visa Karte, der MCO Geldbörsen-App und von MCO Token, und werden von der Vision geleitet, dass Kryptowährung in jeder Geldbörse vorhanden sein muss. CRYPTO.com hat seinen Hauptfirmensitz in Hong Kong. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte http://www.crypto.com