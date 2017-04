Mona Merklin stärkt Bankpower-Geschäftsführung (FOTO)

Eschborn (ots) -Bankpower, ein Joint Venture zwischen dem PersonaldienstleisterManpower und der Deutschen Bank, wird seit dem 1. April von einerDoppelspitze geführt. Mona Merklin (42) wurde zur Geschäftsführerindes Branchenspezialisten berufen. Raymond Homo (64), der seit 2011die Geschäftsführung innehat, agiert künftig als Vorsitzender derGeschäftsführung.Merklin absolvierte nach ihrer Ausbildung zur Europasekretärin einStudium in European Administration & Modern Languages inGroßbritannien. Nach beruflichen Stationen in der Hotellerie undHotelentwicklung trat sie 2003 ihre erste Position bei Manpower an.Dort sammelte sie Erfahrung als Key Account Manager InternationalAccounts. 2010 wechselte sie als Teamleiterin des Key AccountManagements zu dem Joint Venture Bankpower und wurde 2013Prokuristin. Somit ist sie sowohl mit allen Bereichen derPersonaldienstleistung als auch mit den spezifischenHerausforderungen der Bankpower-Kunden in derFinanzdienstleistungsbranche bestens vertraut.Raymond Homo hält seit über 30 Jahren Funktionen bei Manpower undverbundenen Unternehmen. 2013 übernahm er darüber hinaus innerhalbdes Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) denVorsitz des Verbandsbereiches Personalvermittlung (VBPV). Homo war1998 bereits an der Gründung des Branchenspezialisten Bankpowerbeteiligt. Das Joint Venture zwischen Manpower und der Deutschen Bankist heute mit zehn Standorten deutschlandweit der führendePersonaldienstleister für die Banken- und Versicherungsbranche.Über BankpowerBankpower, ein Joint Venture mit der Deutschen Bank, istDeutschlands erste Adresse bei der professionellen Vermittlung vonMitarbeitern und Führungskräften in die Bank-, Finanz- undVersicherungsbranche.Über Manpower und die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 27.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. MehrInformationen erhalten Sie unter www.bankpower.de oderwww.manpowergroup.de.Pressekontakt:Unternehmenskontakt ManpowerGroup:Manpower GmbH & Co. KG PersonaldienstleistungenSonja Christ-BrendemühlDüsseldorfer Straße 965760 EschbornTel.: +49 69 153 03-100E-Mail: sonja.christ@manpowergroup.dePressekontakt:Faktenkontor GmbHLars ReppesgaardLudwig-Erhard-Straße 3720459 HamburgTel.: +49 40 253 185-127E-Mail: lars.reppesgaard@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell