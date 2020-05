Mon Concierge - Wahre Erzählungen von Österreichs Gastgebern

Lechaschau (ots) - Was passiert wenn plötzlich ein ganzes Land auf Standby-Betrieb heruntergefahren wird, davon konnten wir uns alle in den letzten Monaten ein Bild machen.Doch was machen Österreichs Gastgeber in dieser Zeit? Sie machen natürlich das Hotel wieder schön, damit sich neue Gäste auch wohlfühlen können.- UND sie haben auch einmal Zeit für sich, und um sich hübsch zu machen. Und wie könnte es anders sein, Branchenkollegen treffen auf Branchenkollegen, Gastgeber auf Gastgeber, so eben auch beim Friseur.TourSol erzählt in diesem Video die Geschichte dreier Hoteliers die sich beim Friseur treffen und in Erinnerungen schwelgen, von einer Zeit vor Covid-19, als Österreich Gastgeberland war so wie wir es ursprünglich kennen und Gäste auch wieder kennen lernen werden. Ein ganzes Land im gezwungenermaßen Winterschlaf, jede Region, jede Stadt, jedes Dorf wie ausgestorben, plötzlich ist jeder jedem fremd.Die drei Hoteliers stammen aus unterschiedlichen Regionen in Österreich: Tirol, Salzburg und Wien. Drei Regionen, drei unterschiedliche Geschichten. Jede auf seine Art einzigartig.TourSol nimmt mit diesem Video den Zuseher mit auf eine Reise durch diese 3 touristisch bedeutenden Bundesländer und zeigt wie facettenreich und schön Österreich ist. Vom romantischen Landhotel in der Tiroler Berg- und Seenwelt, über das luxuriöse ehrwürdige Stadthotel in der Mozartstadt bis hin zum geschichtsträchtigen Familienbetrieb in der Wiener Innenstadt, wird das touristisch schöne und einzigartige Österreich präsentiert.Österreich und seine Gastgeber sind bereit für die neuen Gäste, damit auch diese ihre persönliche Geschichte erleben können.Über TourSol:TourSol ist ein junges dynamisches Unternehmen gegründet in Österreich, dessen Ziel es ist, den Tourismus zu stärken und dem Hotelier wieder die Möglichkeit gibt, Gastgeber zu sein. Mit Know-how werden Buchungen und Marketingstrategie angepasst, um bessere Auslastung, bessere Durchschnittsrate und somit einen höheren Umsatz zu erzielen.TourSol betrachtet den Betrieb aus Sicht der Gastgeber und bietet maßgeschneiderte digitale Tourismuslösungen an.Pressekontakt:TourSol GmbHAlexander PohlerWängler Straße 66600 LechaschauTel: +43 664 9157390Web: http://www.toursol.atmailto:info@toursol.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/144610/4606144OTS: TourSol GmbHOriginal-Content von: TourSol GmbH, übermittelt durch news aktuell