Momentum wächst rund um die Vision 2045-Kampagne für eine umweltfreundlichere Wirtschaft

London (ots/PRNewswire) -In der ausklingenden Pandemie bringt die TBD Media Group Unternehmen zusammen, die sich für eine bessere Welt für alle einsetzenSeit ihrer Gründung inmitten der Coronavirus-Pandemie erinnert uns die Vision 2045 ständig daran, dass Unternehmen in die Zukunft schauen müssen – nicht nur bis zum Ende der Pandemie, sondern auch auf das langfristige Schicksal unseres Planeten und den Platz der Menschheit auf ihm.Die Vision 2045 basiert auf den 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zur Förderung von Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG). Das Projekt ist die Idee des renommierten Produktionsunternehmens TBD Media Group, das Unternehmen aus der ganzen Welt und aus verschiedenen Branchen zusammengebracht hat, um zu untersuchen, wie sie sich verändern, um echte Lösungen für die Probleme unseres Planeten zu bieten.Mit der Kraft des Films und der globalen Reichweite des Internets hat die TBD Media Group eine Reihe überzeugender Dokumentarfilme produziert, die dem Publikum vermitteln sollen, dass ESG-Themen angegangen werden: Durch verantwortungsbewussten Konsum und verantwortungsvolle Produktion, nachhaltige Gemeinschaften sowie Gesundheit und Wohlbefinden stellen die Filme innovative und mutige Unternehmen in den Mittelpunkt, die ihre Macht und ihren Einfluss nutzen, um sich für eine bessere Zukunft einzusetzen.Paolo Zanini, Gründer und CEO der TBD Media Group, erklärt:„Nachrichtenagenturen konzentrieren sich stets auf die schlechten Nachrichten, aber das spiegelt nicht die Realität wider. Unternehmen haben sich verändert, nutzen die Möglichkeiten, die sich durch die Neugestaltung ihrer Geschäftsabläufe bieten, und stecken ihre Leidenschaft in die Bemühungen, eine Zukunft zu schaffen, die für uns alle lebenswert ist. Ich leite ein Team von besonders kreativen und talentierten Filmemachern, und ich bin stolz auf die Geschichten, die wir zeigen und die all jenen Hoffnung schenken, die die Probleme der heutigen Welt als erdrückend empfinden."Zanini ist der Ansicht, dass die Einbeziehung von Unternehmern und der breiten Öffentlichkeit von wesentlicher Bedeutung für die Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ist. Weiter erklärt er:„Es ist ein echter und positiver Wandel im Gange, und es liegt in der Verantwortung der TBD Media Group, als Teil der Nachrichtenlandschaft die Fortschritte widerzuspiegeln, die von den am Vision 2045-Projekt beteiligten Unternehmen erzielt worden sind. Das sind die Unternehmen, die den anderen den Weg weisen."Die Dokumentationsreihe Vision 2045 zeigt, wie die ehrgeizigsten Unternehmen der Welt Innovationen nutzen, um die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu erreichen.Unternehmen, die in dieser Ausgabe vorgestellt werden:Canada Goose (https://vision2045.com/canada-goose-keeping-the-planet-cold-and-the-people-on-it-warm/), Canadian Pacific Railway Company, (https://vision2045.com/canadian-pacific-leading-the-rail-sector-in-sustainable-transportation-solutions/) Christof Global Impact (https://vision2045.com/christof-global-impact-the-leading-co2-reduction-and-waste-to-value-solutions-provider/), GFL Environmental Inc. (https://vision2045.com/gfl-environmental-environmental-solutions-for-a-sustainable-future/),Firmenich (https://vision2045.com/firmenich-the-fragrance-and-taste-company-spearheading-sustainable-business), Huhtamaki, (https://vision2045.com/huhtamaki-providing-high-quality-packaging-without-costing-the-earth)Outokumpu, (https://vision2045.com/outokumpu-pioneering-a-sustainable-steel-production-sector/) Takko Fashion, (https://vision2045.com/takko-fashion-building-harmony-between-ethical-and-affordable-fashion/) Sana Kliniken, (https://vision2045.com/sana-group-driving-a-sustainable-healthcare-sector-through-resource-optimisation/)Southwest Airlines® (https://vision2045.com/advancing-environmental-sustainability-in-aviation/), Ynsect, (https://vision2045.com/ynsect-the-insect-business-feeding-the-world-without-consuming-the-planet/)Würth Group. (https://vision2045.com/the-wurth-group-the-leading-manufactures-of-fastening-materials/)Weitere Informationen über die Kampagne Vision 2045 finden Sie hier https://vision2045.com/Informationen zur TBD Media Group:Die TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, die Geschichte ihrer Marken auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/. (https://www.tbdmediagroup.com/)Medienkontakt:Jenna-Leigh SoobramoneyMarketingleiterinTBD Media Groupj.soobramoney@tbdmediagroup.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1746536/1.jpgPressekontakt:020 3865 9442Original-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuell