Momentum Day: Großes Finale der GAN Momentum Tour in Hamburg (FOTO)

Das Highlight des Monats im Hamburger Startup-Ökosystem: Vom 9.bis 10. Oktober kam die GAN (https://www.gan.co) Momentum Tour - dieEventreihe der renommierten Global Accelerator Network Community - inden Norden der Republik. Der next media accelerator war Gastgeber fürden dritten von insgesamt vier Tour-Stopps. Weitere Austragungsortesind Pittsburgh, Lima und Manama.Nach einem Get-together am 9. Oktober bei WeWork in der EuropaPassage erwarteten die Teilnehmer beim gestrigen GAN Momentum Day imVirtual Reality Headquarter (VRHQ) in der Hamburger Speicherstadthochkakarätige Keynotes und spannende Panels.Beim Founder Panel erzählten Philipp Westermeyer von den OnlineMarketing Rockstars (https://omr.com/de/), Tarek Müller,frischgebackener CMO of the Year von ABOUT YOU(https://www.aboutyou.de) und Hanna Marie Asmussen vomRelocation-Startup Localyze (https://www.localyze.de) von ihrenindividuellen Gründer*innen Erfahrungen, tauschten ihre größtenF*ck-up-Stories aus und teilten ihre Learnings daraus mit demPublikum. Dabei stellte sich heraus, dass Hanna ein ganz besonderesProblem hat: "Für uns als Female Founder ist es super schwer, Männerfür unser Team zu finden." An sich sehr schön, aber "Diversität -funktioniert doch in beide Richtungen", sagte die Gründerinschmunzelnd. Tarek hingegen, hat mit 18 Jahren eine Lektion erhalten:"Baue keine Fabrik in China, wenn du dort nicht hinfliegen kannst",fasste er diese zusammen. Er hatte in den Bau einer Fabrik in Fernostinvestiert, diese wurde aber nie errichtet. Das Geld war verloren.Harte Zeiten folgten. Zudem hat Tarek Müller darauf hingewiesen, dassStartups immer darauf achten sollten, jeden Euro zweimal umzudrehen,anstatt mit vollen Händen Geld von Investoren auszugeben.Weiteres Programm-Highlight war die Pitch-Session, bei der sechsausgewählte europäische Startups gegeneinander antraten: Yamuntu(https://yamuntu.com/): eine App, die Rabatte über Instagram Storiesgeneriert, LAMA (https://lama-app.com): eine Interview-as-a-ServiceLösung, die besonders für Journalisten interessant ist, Tuki(https://tuki.pt/): ein Matchmaking Service für Jobgesuche inGastronomie und Hotellerie, RNTERS (https://rnters.com/en): eineLösung für ungenutzte Gegenstände, die nun vermietet werden können,SentiSquare (https://www.sentisquare.com): einem auf KI (KünstlicherIntelligenz) basierendem Text-Analyse-Programm, das in kurzer Zeitgroße Text-Mengen analysieren kann, SitEinander(https://www.siteinander.com/de/): eine Babysitting-Lösung per Appund CFgO (https://cfgo.de): eine digitale Lösung die Startups, KMUsund Selbständigen bei der Buchhaltung unterstützt.Der Gewinner der Hamburger Pitch-Session ist Tuki, die nun auf einDeal mit GAN Ventures hoffen dürfen. Die endgültige Entscheidung, wervon den vier City-Gewinnern der Gesamtgewinner wird, fällt nach demfinalen Stopp in Manama.Zum krönenden Abschluss des Momentum Days ging es für dieTeilnehmer zum Empfang ins Rathaus. Kulturstaatsrätin Jana Schiedeklobte in Ihrer Begrüßung die Arbeit des next media accelerator undhob die große Bedeutung von Startups und Innovation für die StadtHamburg hervor.Auch Managing Partner Nico Lumma vom next media accelerator zeigtsich sehr zufrieden mit dem internationalen Besuch in der Stadt: "Eswar uns eine große Freude, die GAN Momentum Tour nach Hamburg zuholen und damit ein Zeichen für den Innovationsstandort Hamburg zusetzen."Über den NMADer 2015 initiierte next media accelerator hat es sich zur Aufgabegemacht, internationale Talente zu scouten und in innovativeGeschäftsmodelle der Media-Tech-Branche zu investieren. Dabei werdenden Teilnehmern und Teilnehmerinnen unterschiedlicheBeteiligungsmodelle angeboten, damit diese von Netzwerk, Expertiseund Mentoren sowie Mentorinnen des Accelerators profitieren können.Im aktuellen Batch gibt es Founder aus neun verschiedenen Ländern,die sich darauf freuen, am Medien- und Technologiestandort Hamburgihre Innovationen voran zu bringen. Insgesamt haben bereits 53Startups das Programm durchlaufen. Das NMA-Portfolio umfasst Gründerund Gründerinnen aus Europa und darüber hinaus: von Skandinavien überIsrael bis in die USA. Wer immer die aktuellsten Nachrichten aus derNMA-Startup-Welt erhalten möchte, abonniert einfach unserenNewsletter unter nma.vc. Und ganz wichtig: Den Demo-Day des aktuellenBatch am 18. Dezember im Terminkalender notieren. Der next mediaaccelerator ist stolz, ein Teil von GAN zu sein: Eine sorgfältigkuratierte hochkarätige Community von Acceleratoren auf der ganzenWelt. Über GAN Das Global Accelerator Network (GAN) ist die größteweltweite Community von Acceleratoren, Partnern und Investoren inüber 120 Städten auf sechs Kontinenten. GAN sorgt dafür, dassStartups Ziele erreichen, die sie alleine, ohne Netzwerk niegeschafft hätten.