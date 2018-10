Momenta, Chinas führendes Unternehmen für autonomes Fahren, hat neue Finanzierungsrunde im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen.

Peking (ots/PRNewswire) - Momenta, ein in China ansässigesautonomes Fahrunternehmen, gab heute bekannt, eine neueFinanzierungsrunde von strategischen Investoren und Regierungsfondszu einer Bewertung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossenzu haben. Dies macht Momenta zum ersten Unternehmen für autonomesFahren in China mit einer Bewertung über einer Milliarde US-Dollar.Die bestehenden Investoren NIO Capital und Pagoda Investmenterhöhten ihre Positionen und strategische Investoren, darunterTencent, Regierungsfonds aus Shanghai und Suzhou, China MerchantsGroup und CCB International kamen als neue Investoren hinzu. Bisherschloss Momenta eine B-1- und B-2-Finanzierungsrunde mit NIO Capitalund Cathay Capital als führende Investoren, eine A-Finanzierungsrundeunter der Führung von Shunwei Capital sowie einerSeed-Investitionsrunde mit Blue Lake Capital, Sinovation Ventures undZhen Fund ab. Seit seiner Gründung hat Momenta Investitionen von mehrals 200 Millionen US-Dollar erhalten."Diese Finanzierungsrunde ist von strategischer Bedeutung füruns", sagte Momenta CEO Xudong Cao, "Momenta wird weiterhin eng mitund für unsere strategischen Partner in den BereichenAutomobilindustrie, Logistik, Big Data entwickeln".Momenta wurde im September 2016 gegründet und entwickeltintelligente Systeme für autonomen Fahrens, um Lösungen fürTier-1-Zulieferer und OEMs anzubieten. Cao sagte: "In den letztenzwei Jahren hat Momenta drei Phasen der Entwicklung durchlaufen: 1.Phase - Aufbau großer Daten- und Computerplattformen; 2. Phase -Entwicklung von Deep-Learning-Algorithmen als Grundlage fürComputersehen, hochgenaue digitale Karten und Fahrzeugsteuerung; und3. Phase - Entwicklung von mehrstufigen autonomen Fahrlösungen"In diesem Jahr gründete Momenta auch eine strategischePartnerschaft mit der loaklen Regierung der Chinesischen Stadt Suzhouund Plänen in der Stadt eine groß angelegte Testflotte einsetzen, umdie Entwicklung autonomer Level4-Fahrsystemen voranzubringen und dieRegierung im Aufbau intelligenter Verkehrssysteme zu unterstützen.Zusätzlich wird Momenta wird sein Geschäft auf internationale OEMsund Tier-1-Zulieferer ausgeweiten.Momenta verfügt über erstklassige Deep-Learning-Experten, darunterdie Entwickler der bekanntesten Frameworks für die Bilderkennung,Faster R-CNN und ResNet, sowie Sieger von ImageNet 2015, ImageNet2017, MS COCO Challenge und vielen anderen Wettbewerben im Feld derkünstlichen Intelligenz. 80% des Momenta-Teams besteht ausMitarbeitern in Forschung und Entwicklung und ist in den letzten zweiJahren stark gewachsen.Informationen zu MomentaMomenta positioniert sich als Tier-2-Softwareanbieter und verfolgtdas Ziel, das Gehirn für selbstfahrende Fahrzeuge zu entwickeln. Indieser Konfiguration repräsentiert das Fahrzeug den "Körper"; dieFahrzeugsensorik die "Augen und Ohren"und die Software, die dieFahrzeugsteuerung auf der Grundlage von Informationen übernimmt, diedurch die Sensorwahrnehmung erzeugt werden, bilden das Gehirn.Der Schlüssel zum autonomen Fahren liegt in der Gewährleistungeines Höchstmaßes an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Momenta löstdieses Problem, indem es einen geschlossenen Kreislauf aus Big Data,KI-Software und Lösungen erzeugt. Momenta hat eigenständig diewichtigsten Deep-Learning-basierten Softwareanwendungen in denBereichen Wahrnehmung, semantisches HD-Mapping und datengestützteFahrplanung entwickelt, um vollständig autonomes Fahren zuermöglichen.Mit den Daten aus eigenen Crowdsourcing-Kanälen entwickelt Momentaseine Deep-Learning-Algorithmen für Wahrnehmung, HD Semantic Map undPlanung.Auf der Grundlage unserer Deep-Learning-Algorithmen entwickeltMomenta mehrstufige autonome Fahrlösungen für das automotive Umfeld.Diese sind:- AutoRing --Das ADAS-Flottenlösung von Momenta: AutoRing ist miteiner Fahrerkamera und einer zweiten zur Fahrtrichtung gerichtetenKameraausgestattet. Das System liefert aktive Sicherheitsfunktionenund Flottendienste.- Mpilot -- Die Level-3-Softwarelösung von Momenta für autonomesFahres auf Autobahnen und Schnellstraßen: Auf Grundlage vonkostengünstiger Kamera- und Radarsensoren und HD-Map-Integrationzielt das System darauf ab, ein effizientes und sicheres, autonomeFahrerlebnis zu ermöglichen.- Momenta Valet Parking (MVP) - Die Parklösung auf Autonomie-Level-4für Serienintegration: Das Ziel von MVP ist es, autonomes Fahrender Parkhäusern zu ermöglichen, indem es unsere bildgestützteWahrnehmung und HD-Kartentechnologien kombiniert. Durch Nutzung vonFahrzeugsensoren und deren Daten, sind wir in der Lage, einezentimetergenaue Kartierung und Lokalisierungsgenauigkeit zuerreichen.- Momenta L4 Urban Autonomous Driving (M4U) -- DieLevel-4-Softwarelösung von Momenta für autonomes Fahren in Städten:M4U soll autonome Mobilität für alle ermöglichen. Hierzu entwickeltMomenta Systeme für autonomes Fahren in Stadtgebiete, um in Zukunftroboterbasierte Taxi-Lösungen bereitzustellen.