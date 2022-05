Molten Ventures VCT plc-Aktie: Aktualisierung des Portfolios!

Portfolio-Update Molten Ventures VCT plc gibt heute bekannt, dass es seine Beteiligung an Lyalvale Express Ltd, einem führenden britischen Hersteller von Schrotpatronen, an Fiocchi Munizioni aus Italien veräußert hat. Die ursprüngliche Investition wurde 1998 von einem VCT getätigt, der 2007 mit Molten Ventures VCT fusionierte, und der Ausstieg entspricht einem IRR von 15,9 % pro Jahr. Zusätzlich zu der Absicht… Hier weiterlesen