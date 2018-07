Molson Coors Brewing: Aktienanalyse vom 13.07.2018

Der Kurs der Aktie Molson Coors Brewing steht am 13.07.2018, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 67,72 USD. Der Titel wird der Branche "Brauereien" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Molson Coors Brewing hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,4 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,08%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,32 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Molson Coors Brewing. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 49,29 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Molson Coors Brewing momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Molson Coors Brewing ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,62). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Molson Coors Brewing wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Molson Coors Brewing-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 75,5 USD mit dem aktuellen Kurs (67,71 USD), ergibt sich eine Abweichung von -10,32 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (64,39 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,16 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Molson Coors Brewing-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.