Molson Coors BrewingWas kommt nun, ?

An der Börse New York notiert die Aktie Molson Coors Brewing am 07.10.2019, 04:26 Uhr, mit dem Kurs von 56.7 USD. Die Aktie der Molson Coors Brewing wird dem Segment "Brauereien" zugeordnet.

Wie Molson Coors Brewing derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,03 Prozent und liegt damit 1,68 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke, 2,34). Die Molson Coors Brewing-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Molson Coors Brewing-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Molson Coors Brewing-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Molson Coors Brewing vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 56,67 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 0,06 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (56,63 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Molson Coors Brewing somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Molson Coors Brewing. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.