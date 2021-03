Molson Coors Aktie: Cyberattacke trifft sie stark!

Molson Coors (NYSE:TAP), einer der größten Bierhersteller der Welt, hat davor gewarnt, dass ein Cyberangriff nicht nur den Brauereibetrieb und die Produktion, sondern auch die Lieferungen beeinträchtigt.

Der in Chicago ansässige globale Getränkehersteller gab den Angriff am Donnerstag in einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission bekannt und sagte, dass er einen Systemausfall verursacht habe. Der Toronto Star berichtete unter Berufung



