Mologen mit gigantischem Kurssprung – geht es für die Aktie jetzt weiter nach oben?

Mologen hat zum Wochenauftakt im frühen Handel ein Plus von sage und schreibe 55 % hingelegt. Dies ist ein Ausrufezeichen, nachdem die Aktie seit längerem nur noch die Abwärtsrichtung kannte. Verantwortlich dafür ist eine Ad-hoc-Meldung, wonach Mologen und ein chinesisches Pharma-Unternehmen („iPharma Ltd.“) einen Vorvertrag über die Zusammenarbeit in verschiedenen Fragen der Entwicklung, der Produktion sowie der Vermarktung unterschrieben haben. Jetzt vermuten Investoren bei der Aktie einen Turnaround.

Immerhin befindet sich das aktuelle 1-Jahres-Hoch mit 4,59 Euro noch deutlich über dem nunmehr erreichten Kursniveau. Noch immer fehlen darauf etwa 40 %. Auch das 2-Jahres-Top von 4,95 Euro, erreicht am 12. Januar 2016, ist vergleichsweise weit entfernt. Umgekehrt konnte zumindest das aktuelle 6-Monats-Tief bei 1,93 Euro vom 25. August klar distanziert werden. Insofern scheinen sich für Trader Chancen zu ergeben.

Technische Analysten verweisen auf Abwärtstrend

Dennoch sind technisch orientierte Analysten vorsichtiger. Der Kurssprung zum Wochenauftakt hat geholfen, formal die Hürde zum langfristigen Aufwärtstrend, messbar am GD200, wieder zu überwinden. Doch in allen anderen zeitlichen Dimensionen bleibt der Abwärtstrend intakt. Kommt es nach dem satten Kursgewinn zu einem Rebound, dann wäre das Kursniveau wieder in allen Bereichen im Abwärtstrend. Somit ist Vorsicht geboten.

Daher notiert Mologen noch im roten Bereich und ist nur für Spekulanten interessant.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.