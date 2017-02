Mologen explodiert! Jetzt noch rein?

Lieber Leser,

Anteilsinhaber von Mologen schweben derzeit auf Wolke sieben. Denn ihre Aktien haussieren seit Anfang des Jahres kräftig und stehen mittlerweile beachtliche 150 Prozent im Plus. Dass der Kurs natürlich zuvor jahrelange gefallen war und nur knapp am Pennystock-Status vorbeigeschrammt ist, braucht an dieser Stelle nicht erwähnt zu werden. Alle Mologen-Fans kennen den Kursverlauf genau.

Unser charttechnisches ausgemachtes Kaufsignal, das wir Ihnen an dieser Stelle am 12. Januar in der Einschätzung „Mologen – Die nächste Solarworld“ hergeleitet haben, hat sich damit durchgesetzt. Zitat: „Es sei denn, die Zocker und optimistischen Aktionäre bekommen einen Schlusskurs von mindestens 2,70 EUR hin. Nur dann könnte eine nachhaltige Trendwende gelingen und der Aktienkurs sich dem Bereich von ca. 4,50 bis 5 EUR annähern, wo sich die nächste charttechnisch relevante Widerstandsmarke befindet.“

Man kann von Charttechnik oder der Technischen Analyse halten, was man will. Aber allein dieses Beispiel zeigt, dass ein paar mit Bedacht gezogene Linien durchaus konkrete Hinweise auf eine mögliche zukünftige Entwicklung liefern können. Das technische Kaufsignal in Form des Schlusskurses kam am 1. Februar und mit ihm wurde der Abwärtstrend deutlich überwunden.

Der Weg nach oben ist damit frei und der Kurszielbereich von 4,50 bis 5 EUR kommt mit großen Schritten näher. Wer so mutig war nach der Charttechnik zu handeln, sollte jetzt auch die Nerven haben, am Ball zu bleiben. Ein möglicher halbwegs sinnvoller Stopp ergibt sich direkt am Ausbruchsniveau, also bei ca. 2,70 EUR. Allen anderen, die bisher gezögert haben, sei eher abgeraten, jetzt noch einzusteigen. Das Chance-/Risiko-Verhältnis passt derzeit nicht. Einem möglichen Gewinn von 24 Prozent (4,75 EUR) steht ein möglicher Verlust von 30 Prozent gegenüber. So sehr kann man eine Aktie gar nicht lieben, bei diesem Missverhältnis doch noch einzusteigen …

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse