Mologen: Das Warten auf den großen Wurf!

Lieber Leser,

um fast 50% zogen in den letzten rund zwei Wochen die Notierungen der Mologen-Aktie an. Für sehr risikofreudige Anleger könnte sich ein Einstieg auf dem aktuellen Niveau trotzdem noch lohnen. Mitte Februar gab das deutsche Biotechnologie-Unternehmen nämlich bekannt, dass der Vorstand um den Posten eines Chief Medical Officers erweitert wird.

Marktreife von Lefitolimod oberstes Ziel

Hierfür wurde zum 1. Mai Dr. Matthias Baumann verpflichtet, der bereits seit 26 Jahren in der Biotech- und Pharmabranche tätig ist und sich auf die Krebsforschung spezialisiert hat. Mit seiner Kompetenz speziell in der Immunologie-Forschung soll der neue Top-Manager in erster Linie das Molekül Lefitolimod zur Marktreife führen.

Viele mögliche Einsatzbereiche

Gelingt dieses Vorhaben, wäre das für Mologen der große Wurf. Denn aufgrund seines Wirkmechanismus besteht eine berechtigte Hoffnung, dass Lefitolimod auch in nicht-onkologischen Bereichen zum Einsatz kommt. Insofern hat der Wirkstoff das Potenzial, zu einem echten Blockbuster zu werden. In diesem Fall hätte die Aktie unzweifelhaft ein immenses Aufwärtspotenzial. Dessen ungeachtet sollten Sie in die Aktie nur Geld investieren, auf das Sie zur Not auch verzichten können, weil Mologen sich in erster Linie auf die Entwicklung des betreffenden Moleküls fokussiert. Entpuppt sich Lefitolimod als Fehlschlag, ist eine Insolvenz der Berliner nicht auszuschließen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse