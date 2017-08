Mologen: Stürzt die Aktie weiter ab?

Lieber Leser,

Mologen hält die Short-Investoren in Atem. Das Papier des Pharma-Unternehmens stürzt Blick auf die jüngsten Handelsdaten in besorgniserregender Art und Weise ab. Per Wochenfrist ging es gleich um mehr als 25 % nach unten. Innerhalb von zwei Wochen gab die Aktie um satte 46 % nach. Ausgehend vom 1. Januar weist der einstige Highflyer zwar noch ein positives Handelsergebnis von mehr als +39 % auf, dennoch befindet sich die Aktie nun ganz klar auf dem Weg zu neuen Tiefstkursen.

Chartanalysten erwarten weitere Kursstürze, wenn das 6-Monats-Tief bei 2,11 Euro vom 17. August weiter nach unten geschoben wird. Dann rückt auch das Allzeittief bei 1,20 Euro vom 20. September 2016 wieder in den Fokus, von dem die Aktie derzeit allerdings noch 77 % entfernt ist.

Positive Signale sind kaum noch zu vernehmen. Klinische Studien sollen das Unternehmen zwar wieder nach vorne bringen bzw. nach vorne gebracht haben. Der Markt zweifelt daran jedoch offensichtlich.

Mologen: Technische Analysten skeptisch

Die Skepsis zeigt sich auch bei den technischen Analysten. Die Aktie hat zuletzt am 11. August ihre 200-Tage-Linie unterschritten und ist damit in den langfristigen Abwärtstrend übergegangen. Der Abstand auf den GD200 wuchs indes bereits wieder auf mehr als 26 % an. Technisch ist der Baisse-Modus damit überaus stark ausgeprägt.

Die Aktie ist im roten Bereich und steuert auf immer neue Tiefs zu.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.