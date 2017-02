Mologen: Nur eine Nachricht und der Kurs explodiert!

Lieber Leser,

die Mologen-Aktie ist der Überflieger des aktuellen Jahres. Seit Anfang Januar hat der Wert nun bis dato fast 159 % an Gewinn zu verzeichnen. Viele Aussagen kursieren im Netz zum fulminanten Anstieg und wie für gewöhnlich scheint der Biotech-Wert vor allem Zocker-Herzen zu begeistern.

Im Grunde genommen gibt es derzeit aber so gut wie keine Nachrichten in diesem Jahr, die nicht bereits bekannt waren. Einzige Ausnahme ist die News, dass der Kooperationspartner von Mologen, die Aarhus Universitätsklink, eine Förderung seitens des US-Amerikanischen Biopharma-Schwergewichts Gilead Sciences in Höhe von 2,75 Mio. Euro erhalten hat. Die Nachricht erschien am 10.01.2017. Und jetzt schauen sie am besten selbst nach, wann der Kurs explodiert ist.

Hohe Erwartungen dürften bald auf Realität treffen

Aus der markttechnischen Perspektive schien sich jedoch ohnehin ein Boden auszubilden. Der 100-Wochendurchschnitt wurde dabei bereits einmalig überschritten. Im Zuge des starken Anstieges, der den Kurs sowohl über den 200-Wochendurchschnitt als auch über die langfristige Abwärtstrendlinie katapultiert hat, scheinen sich weitere Hoffnungen auf die baldige Zulassung des Medikaments Lefitolimod zu manifestieren.

Die Förderung durch Gilead Sciences bestätigt diesen Umstand. Denn diese soll die Untersuchung eines neuartigen Antikörpers ermöglichen, der sodann mit Lefitolimod in Kombination eingesetzt werden könnte. Ein Rücksetzer in der Aktie dürfte trotzdem nicht mehr lange auf sich warten lassen. Als erste Unterstützung könnte die zuvor überwundene Abwärtstrendlinie fungieren.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse