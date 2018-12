Mologen: Nichts neues im Seitwärtstrend

Dass es der Mologen Aktie in Tagen großer Turbulenzen gelungen ist, ihren Kurs stabil zu halten, werden ihr Aktionäre hoch anrechnen. Doch die impulsarme Entwicklung, die bereits seit dem 19. November den Titel einhüllt, scheint nicht zu einem positiven Ausbruch anzusetzen. Selbst am Mittwoch erzielte das Papier nur ein marginales Plus von 0,3 Prozent, welches zur neuen Notierung von 3,13 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.