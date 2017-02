Mologen: Lefitolimod auf Erfolgskurs!

Liebe Leser,

gute Nachrichten gab es in der letzten Woche zu Mologen. Haben die Anleger doch in unserem Beitrag von Elsa Heß lesen können, dass Mologen einen neuen Erfolg mit seinem Flaggschiff in der Immuntherapieforschung, „Lefitolimod“, vermelden konnte.

Der Erfolg! Lefitolimod wurde, im Zuge der TEACH-Studie, in der eine ausgewählte Versuchsgruppe zwei Gaben Lefitolimod wöchentlich über einen Zeitraum von vier Wochen bekam, sehr erfolgreich an HIV-Patienten getestet. Das Präparat konnte die Anzahl der Virenkopien im Darm merklich reduzieren und die befürchteten Darmentzündungen blieben aus. Eine neue Versuchsreihe soll über einen Zeitraum von sechs Monaten laufen.

Hürden überwinden! Wenn auch die längere Studie positiv ausfällt, könnte eine weitere Hürde zur Markteinführung genommen sein. Weil Lefitolimod das Immunsystem sehr stark aktiviert, erhofft sich Mologen die körpereigene Abwehr von Tumorzellen und Viren. Auch in der Krebstherapie und bei der Behandlung von Viruserkrankungen wäre dies ein Durchbruch. Auch deshalb läuft aktuell eine weitere Zulassungsstudie für die Erhaltungstherapie bei Darmkrebs.

Kann Mologen sein Medikament auch in anderen Bereichen erfolgreich einsetzen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse