Mologen mit Kaufsignal! Kursziele?

es scheint so, als wolle Mologen es nun aller Welt so richtig zeigen. Nachdem die Aktie jahrelange wie ein Stein fiel und in den letzten drei Jahren einen Kursverlust von über 90 Prozent produzierte, gab es Anfang Januar das erste Lebenszeichen seit Langem. Vor dem Hintergrund einer millionenschweren Förderzusage von Gilead Sciences für das Partnerunternehmens Aarhus Universitätsklinik, die damit eine Studie zur HIV-Viren-Neutralisation finanzieren, konnte sich der Kurs in wenigen Tagen fast verdoppeln. Schnell machte sich Aufbruchstimmung unter den Aktionären breit.

Doch die wurde rasch wieder zerschlagen, als Mologen direkt am langfristigen Abwärtstrend gescheitert war und zeitweise 30 Prozent in sich zusammenfiel. Seit ein paar Tagen aber braut sich hier neue bullische Stimmung zusammen und der Kurs stieg jüngst auf 2,86 EUR.

Schon am 12. Januar hatten wir Sie an dieser Stelle und in diesem Zusammenhang auf ein mögliches Kaufsignal aufmerksam gemacht. Schauen Sie nochmal in die Einschätzung „Mologen – Die nächste Solarworld?“. Damals hieß es im Wortlaut: „[…]Es sei denn die Zocker und optimistischen Aktionäre bekommen einen Schlusskurs von mindestens 2,70 EUR hin. Nur dann könnte eine nachhaltige Trendwende gelingen und der Aktienkurs sich dem Bereich von ca. 4,50 bis 5 EUR annähern, […]“

Genau dieser notwendige Schlusskurs wurde nun am 1. Februar per Xetra-Schlusskurs mehr als deutlich erreicht. Der Weg könnte damit nun endlich nach oben frei sein. Konkret könnte sich Mologen also dem schon genannten nächsten Widerstandsbereich zwischen ca. 4,50 und 5 EUR nähern.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

